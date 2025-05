Das hat ifo-Präsident Clemens Fuest mit der Rente vor

Laut ifo-Präsident Clemens Fuest braucht das deutsche Rentensystem eine Reform. Dafür brauche es zwei Komponenten, sagte der Ökonom in der Münchner Runde im BR Fernsehen.

Erstens: Das Renteneintrittsalter müsse steigen. "Das weiß jeder, der bis drei zählen kann", so Fuest. Aktuell kann man in Deutschland ohne Abschläge frühestens mit 65 Jahren und elf Monaten in Rente gehen. Eine Erhöhung dieses Alters reiche jedoch nicht aus, weshalb es laut Fuest zweitens auch auf eine Begrenzung des Rentenwachstums ankomme: "Die werden in Zukunft nicht mehr steigen können wie die Löhne." Die Renten könnten auch weiterhin steigen, so der ifo-Präsident, aber nicht im selben Ausmaß wie bisher.

Erhöhung des Renteneintrittsalters allein laut Fuest "unfair"

Seine Begründung: "Wenn wir nur auf ein höheres Renteneintrittsalter setzen, dann verteilen wir um." Dies sei laut Fuest "unfair" gegenüber Menschen, die in körperlichen Berufen arbeiten und einen niedrigeren Bildungsgrad hätten. Der Grund: Sie hätten eine geringere Lebenserwartung als beispielsweise Akademiker. Hier würde man also die Rentenbezugszeit stärker verkürzen als bei denjenigen, die ohnehin eine durchschnittliche Lebenserwartung von 85 Jahren hätten.

Der Grund für die Rentenreform

Clemens Fuest, der auch im wissenschaftlichen Beirat des Wirtschaftsrates der CDU sitzt, begründete seine Forderungen in der Münchner Runde so: Deutschland brauche im Angesicht der Konjunkturkrise eine Vergrößerung des Arbeitsvolumens. "Hier ist eine Regierung angetreten, die will mehr Schulden machen, die will damit Infrastruktur bauen und die will mehr in Rüstung investieren", sagte der Ökonom. Schulden allein würden jedoch noch keine Brücken bauen, weshalb sich das Arbeitszeitvolumen der Bevölkerung vergrößern müsse.

Rente: Das steht im Koalitionsvertrag

Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung haben sich Fuests Forderungen in Sachen Rente nicht durchgeschlagen. Aktuell soll es bei einem abschlagsfreien Eintritt nach 45 Jahren Arbeit bleiben. Zudem sieht der Koalitionsvertrag vor, eine "Aktivrente" einzuführen. Wer nach dem Eintritt in die Rente weiterarbeiten will, kann das so bis zu 2.000 Euro im Monat steuerfrei tun.