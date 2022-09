Das Handwerk in der Energiekrise: Wo führt das noch hin?

Erste Metzgereien wollen bald für immer schließen

Wer mit Verbänden, Unternehmen und Fachleuten spricht, hört jedoch auch: Nicht alle Firmen sind gleichermaßen betroffen, beim Ausmaß geht die Schere auseinander. Während etwa Betrieb A noch von alten Verträgen profitiert, Betrieb B wiederum nur eine moderate Preiserhöhung von seinem Versorger erhalten hat, muss Betrieb C bereits eine satte Preissteigerung verkraften.

Bei manchen Fleischereien beispielsweise habe sich der Strompreis inzwischen verfünffacht, berichtet Lars Bubnick, Geschäftsführer des Landesinnungsverbands. Weil den Metzgereien nichts anderes übrig bliebe, als die Kosten umzulegen, werde es auch für viele Kundinnen und Kunden nun teurer. Vor allem aber hätten mittlerweile erste Betriebe angekündigt, Ende Oktober oder November für immer zu schließen. "Betriebsinhaber, die in fünf Jahren sowieso keinen Nachfolger finden, tun sich das jetzt nicht mehr an", sagt Bubnick.

Kommt die Pleitewelle im Handwerk? Bisher schwer abzusehen

Ob dies die ersten Anzeichen der viel zitierten Welle von Geschäftsaufgaben oder Insolvenzen ist, lässt sich derzeit noch nicht abschätzen. So bestätigt es auch der Bayerische Handwerkstag auf BR24-Nachfrage.

Zwar wurden nach Angaben des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) im August 26 Prozent mehr Insolvenzen angemeldet (718 Fälle) als vor einem Jahr, was sich auch in den kommenden Monaten fortsetzen könnte. Doch diese Zahl liegt noch immer deutlich unter dem Vor-Corona-Niveau von 2019. Von einer "drohenden Pleitewelle" kann laut IWH nicht gesprochen werden.

Andererseits ist die Statistik nur begrenzt aussagekräftig. Denn wer sein Geschäft einfach aufgibt, ohne einen Insolvenzantrag zu stellen – und das ist bei kleinen Handwerksbetrieben eher die Regel als die Ausnahme –, findet sich in den offiziellen Zahlen nicht wieder. Ohnehin fällt der Blick in Glaskugel im Moment so trüb aus wie zu Hochzeiten der Corona-Krise. "Die Prognose-Unsicherheit ist beträchtlich", sagt Gebhard Stadler, Volkswirt bei der Bayerischen Landesbank. Weil sich die Rahmenbedingungen durch den Krieg und politische Entscheidungen ständig ändern – wer weiß da schon, wo die Preise in ein paar Monaten stehen?

Textilreiniger zu Energiekosten: "Jammern auf hohem Niveau"

Richard Sterr kennt zumindest die aktuellen Preise genau, er kann sie ohne zu zögern bis auf die Nachkommastelle nennen. Statt 37,8 Cent für den Liter Öl zahlt er heute 1,51 Euro – vier Mal so viel, innerhalb von zwei Jahren. In ein paar Monaten läuft auch der aktuell noch günstige Stromvertrag aus.

Sterr betreibt gemeinsam mit seiner Schwester eine Wäscherei und Reinigung in München, ein Familienbetrieb seit 1932. Zudem ist er Präsident des Bayerischen Textilreinigungsverbandes und spricht täglich mit ratlosen Kolleginnen und Kollegen. Trotzdem will er nicht einfach in den Kanon der Klagen einstimmen, der derzeit aus vielen Branchen erklingt.

Ja, die Energiekosten würden auch bei ihm etwa zehn Prozent der Gesamtkosten ausmachen, erklärt er. Andererseits seien es aber eben auch "nur" zehn Prozent. "Es wird alles heiß geredet gerade", sagt Sterr. Natürlich müsse man die Situation im Blick behalten. "Aber es ist immer noch Jammern auf sehr hohem Niveau. Es geht anderen Leuten viel schlechter als uns hier in Deutschland."