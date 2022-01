Das geht gar nicht: Smarte Alltags-Spione im Haushalt

Die Bundesnetzagentur warnt vor vernetzten Alltagsgegenständen mit versteckter Kamera oder verstecktem Mikrofon. Sie gelten als Spionagegeräte und sind verboten, da sie die Privatsphäre der Nutzer oder der Personen in der Umgebung verletzen. Eine rechtliche Grauzone herrscht bei Geräten, die zwar Ton und Bild aufzeichnen, aber nicht mit dem Internet verbunden sind.

Man sieht den Geräten die Spionagefunktion nicht an

Vielen Geräten sieht man bestimmte zusätzliche Funktionen nicht an, etwa Rauchmelder mit eingebauter Minikamera oder eine Tischlampe, die, so die Produktbeschreibung des Verkäufers, in Echtzeit mithört. Auch so manche Kugelschreiber und Feuerzeuge können mittlerweile filmen und Ton mitschneiden. Es sind Alltagsgeräte, die nicht nur ihren eigentlichen Zweck erfüllen. Wer die Geräte nicht kennt, weiß nicht, dass sie die Unterhaltung mitschneiden oder die Umgebung mitfilmen können.

Und das kann problematisch sein, warnt Fiete Wulff von der Bundesnetzagentur. "Spionagegeräte sind in Deutschland verboten." Spionagegeräte seien dabei solche Geräte, die Ton- oder Bildaufnahmen von Menschen machen könnten, die diese dann über eine Funkverbindung, über eine Mobilfunkverbindung zum Beispiel, an eine andere Stelle übermitteln und bei denen nicht erkennbar ist, dass Ton- und Bildaufnahmen stattfinden.

Spionage-Geräte sind verboten – Für offline Geräte gilt rechtliche Grauzone

Wenn Telefone, die eine online Funktion haben, zusätzlich eine Abhörfunktion besitzen, die oftmals "voice monitoring", "Babyphonefunktion" oder "one way conversation" genannt wird, sind sie in Deutschland verboten. Die Bundesnetzagentur kennt Fälle, bei denen Mikrofon oder Kamera einer Smartwatch per App oder per SMS-Befehl aktiviert und Dritte so Stimmen im Umfeld der Uhr abhören können. Im vergangenen Jahr hat die Bundesnetzagentur über 4.600 verbotene Produkte vom Markt nehmen lassen, doppelt so viele wie im Jahr zuvor, darunter auch Saugroboter, sogar Duftspender oder Taschentuchboxen mit Kamera- und Audio-Funktion.

Nur, wenn solche Geräte mit dem Internet verbunden sind und Informationen raussenden, sind sie auch verboten. So regelt es das neue Gesetz über Datenschutz kurz TTDSG, das seit dem 01. Dezember vergangenen Jahres gilt.

Geräte mit Ton- und Videofunktion, die sich nicht mit dem Internet verbinden, sind ganz legal im Handel in Deutschland erhältlich. Dennoch: Sie können verboten genutzt werden, wenn eine Person heimlich aufgezeichnet wird. Das ist eine Straftat.

Smarte Geräte bieten Angriffe für Hacker

Spionage-Geräte, die sich mit dem Internet verbinden, sind nicht nur verboten, sie stellen noch ein weiteres Problem dar. Das erklärt IT-Sicherheitsexperte Oded Vanunu von der Firma Checkpoint in Tel Aviv. Es gebe überhaupt gar keinen Zweifel daran, dass "all diese smarten Geräte, die sich mit dem Internet verbinden, Risiken für die privaten Daten in einem Haushalt darstellen." Denn dieser Internetzugang könne auch von Hackern genutzt werden.

Oded Vanunu mimt den Angreifer und hackt für uns eine smarte Tischlampe: Er kann die volle Kontrolle der Lampe übernehmen, sie ein- und ausschalten und die Farbe ändern. Doch das ist noch nicht alles, erläutert Oded Vanunu: "Die Lampe dient mir nicht nur als Einstiegs-, sondern auch als Angriffspunkt auf alle anderen Geräte, die im Haus verbunden sind. Ich kann auf alles zugreifen und irgendetwas anstellen."

Auch den Computer des Opfers können Hacker über die Lampe angreifen und Daten stehlen.

Augen auf beim Kauf von Geräten mit Audio- und Videofunktionen

Darauf sollten Verbraucherinnen und Verbraucher beim Kauf der genannten Produkte besonders achten, so die Bundesnetzagentur:

Verfügt das Produkt über eine funkfähige Kamera oder Mikrofon?

Werden Bild- oder Audiodateien kabellos an Dritte übertragen, ohne dass der Aufgenommene davon weiß?

Können Dritte heimlich auf das Mikrofon oder die Kamera von extern zugreifen?

Bundesnetzagentur Sprecher Fiete Wulff rät:

"Wir empfehlen Verbraucherinnen und Verbrauchern, dass sie intensiv sich angucken, die Produktbeschreibung lesen und im Zweifel können Verbraucherinnen und Verbraucher sich an die Bundesnetzagentur wenden. Und wir schauen und das dann auch an. Und unterstützen sehr gern dabei" Fiete Wulff, Bundesnetzagentur

Denn einen Spion daheim, den will keiner haben.