Das Ende der Maestro-Karten: Was ändert sich für Verbraucher?

Derzeit verschicken Banken und Sparkassen Plastikkarten, auf deren Vorderseite kein Maestro Logo mehr zu sehen ist. Der Grund: Am 1. Juli dieses Jahres wird das Abrechnungssystem, das im Hintergrund die Zahlungen verarbeitet, verändert. Das Zahlungssystem Maestro wird abgelöst. Doch die Girocard, besser bekannt als EC-Karte, bleibt bestehen.

Die Girocard ist im Unterschied zur Kreditkarte eine "Debit Karte"

Bernd Ohlmann vom Handelsverband Bayern HDE gibt Entwarnung: "Die wichtigste Botschaft ist: Weder für den Einzelhandel in Bayern ändert sich was. Die Terminals können weiter bestehen und auch für die Kunden ändert sich nichts."

Auch am Geldautomaten bleibt alles beim Alten. Die neue Karte ist - wie bisher - eine sogenannte Debit Karte. Der Unterschied zur Kreditkarte: Bei Zahlungen wird das Girokonto sofort belastet, die entsprechende Summe als Lastschrift, auf Englisch Debit, sofort abgebucht, wie bisher auch. Bei der Kreditkarte hingegen werden alle monatlichen Zahlungen gesammelt und dann auf einmal vom Girokonto abgebucht.

Bezahlen im Internet mit neuer Girocard leichter

Was für Kunden künftig einfach wird, sind Online-Einkäufe erläutert Sebastian Sippel von der Stadtsparkasse München: "Mit der neuen Funktion, Mastercard Debit, können Sie sehr komfortabel im Internet bezahlen und brauchen nicht mehr mehrere Karten, sondern nur noch eine", sagt Sippel.

Die neue Girocard hat wie die Kreditkarte eine 16-stellige Nummer sowie einen Code auf der Rückseite, der beim Onlineeinkauf meist verlangt wird.

Bezahlen im Ausland

Die neue Girokarte mit der Debit Funktion gilt weltweit. Dr. Andreas Martin von der Deutschen Kreditwirtschaft, ein Zusammenschluss aller Banken, Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken erläutert: "Das ist ein Vorteil zur herkömmlichen Girocard, die mit dem herkömmlichen Maestro-Logo nicht von allen Händlern oder Geldautomaten akzeptiert wurde." Umgekehrt benötigen Verbraucher aber beim Bezahlen im Inland weiterhin unbedingt die Girocard Funktion. Reine Debit-Cards von Mastercard oder VISA werden in Deutschland nicht zum Bezahlen einsetzbar sein.

Verbraucherschützer befürchten Preissteigerungen

Die neue Karte sei nicht mehr die ursprüngliche Girocard, sondern "sie ist eigentlich wie eine Kreditkarte ohne Kredit-Limit, denn man kann sie quasi nur soweit belasten, soweit das Konto gedeckt ist. Und das ist eben keine echte Kreditkarte", so Sascha Straub. Er befürchtet, dass die Händler möglicherweise höhere Entgelte zahlen müssen, wenn diese Karte eingesetzt wird. Die Wahrscheinlichkeit sei groß, dass die Kosten an die Kunden weitergegeben würden, so der Verbraucherschützer.