Das deutsche "Chip-Dreieck": Intel kommt nach Magdeburg

Riesige verfügbare Flächen, ein Arbeitsmarkt, der noch nicht leer gefegt ist und großer Rückhalt auch aus der regionalen Politik. Aus Sicht von Intel-Chef Pat Gelsinger sprachen mehrere Gründe dafür, sich in Magdeburg anzusiedeln und nicht im Münchener Umland oder im Großraum Dresden, wo sich bisher die deutsche Halbleiter-Industrie konzentriert.

Deutsches "Chip-Dreieck"

Aus Sicht der Politik ist ohnehin entscheidend, dass sich bei der Bewerbung um die Milliarden-Investition überhaupt ein deutscher Standort gegen Konkurrenten in ganz Europa durchsetzen konnte. Von einem großen Erfolg spricht zum Beispiel Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger.

So sieht man es auch in der Industrie. Unternehmen wie Infineon oder Bosch erwarten, dass sich künftig eine Art deutsches "Chip-Dreieck" herausbilden wird. So sind in München vor allem Konzernzentralen sowie Software- und Entwicklungsteams angesiedelt. In Dresden wiederum stehen bereits einige Fabriken, die unter anderem die Endmontage von Chips leisten.

Intel dagegen will explizit auch als sogenannte Foundry auftreten. Das bedeutet, der Konzern übernimmt in Magdeburg als Auftrags-Fertiger hoch spezialisierte Arbeitsschritte, die bisher vor allem Anbieter aus Fernost erledigt hatten. In der Branche heißt es, dies sei ein wichtiger Schritt, um die hiesige Chipindustrie leistungsfähiger und unabhängiger zu machen.