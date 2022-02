"Extrem limitiert": Das Ausrüstungs-Dilemma der Bundeswehr

Es war eine Abrechnung, aus der viel Frust sprach. Am Tag des russischen Einmarschs in der Ukraine postete General Alfons Mais im Netzwerk LinkedIn, dass die Bundeswehr "mehr oder weniger blank" dastehe. Der Inspekteur des Heeres bezeichnete die Möglichkeiten der Armee als "extrem limitiert". Er sprach damit auch die Ausrüstung der Bundeswehr an, bei der Experten seit langem eklatante Mängel beklagen.

Nato-Ziele weit verfehlt

Veraltete Ausrüstung, Mängelwirtschaft, schlechter Zustand vieler Systeme. Verteidigungsexperten begründen diese Probleme nicht zuletzt mit fehlendem Geld. Die Bundesrepublik bleibt nämlich seit langem hinter ihren selbst gesteckten Zielen zurück. Denn eigentlich haben sich sämtliche Nato-Mitglieder verpflichtet, zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung zu investieren. Aber anders als zum Beispiel die USA, Großbritannien oder auch osteuropäische Nato-Staaten liegt Deutschland seit Jahren deutlich unter dieser Zielmarke.

Mit Besenstielen ins Manöver

Es gilt bis heute als ein Tiefpunkt in der Geschichte der Bundeswehr. Zur internationalen Nato-Übung "Noble Ledger" in Norwegen rückte im September 2014 eine Einheit des deutschen Heeres mit Schützenpanzern vom Typ "Boxer" an. Allerdings waren für diese Fahrzeuge keine Waffensysteme verfügbar. Die Soldaten behalfen sich mit schwarz angemalten Besenstielen, um die Bordwaffen zu simulieren.

Frieren an der Ostflanke

Schon seit Jahren beklagen Soldaten-Vertreter und Verteidigungs-Experten eklatante Lücken und Mängel in der Ausrüstung der Truppe. Diese reichen von komplexen Waffensystemen bis zu Alltagsgegenständen. So machte die Bundestags-Wehrbeauftragte Eva Högl (SPD) in dieser Woche öffentlich, dass es den deutschen Soldatinnen und Soldaten in Litauen und damit an der Ostflanke der Nato selbst an Basisausstattung wie Unterwäsche und wetterfester Bekleidung fehle. Dies sei "nicht akzeptabel in einem der reichsten Länder der Welt", so Högl.

Trendwende bei der Ausrüstung?

Nach Jahrzehnten des Sparens zeichnet sich inzwischen aber eine Trendwende ab. Der russische Angriff auf die Ukraine hat auch bei traditionell militär-skeptischen Politikern ein Umdenken bewirkt. So räumte Grünen-Co-Chef Omid Nouripour ein, die Berichte über den Zustand der Bundeswehr seien "ein Grund für ein schlechtes Gewissen". Militär-Experten erwarten nun eine Trendwende und massive Investitionen in moderne Waffensysteme.

Bayern als Standort für die Verteidigungsbranche

Davon dürften auch zahlreiche bayerische Firmen profitieren. Der Freistaat ist der wichtigste Standort der deutschen Verteidigungsindustrie. Allein in den vergangenen Tagen gab es mehrere große Orders. So gab die Bundeswehr laut Berichten in Fachmedien zu Beginn der Woche beim Joint Venture Eurospike im fränkischen Röthenbach modernisierte Panzerabwehr-Waffen mit großer Reichweite in Auftrag.

Am Donnerstag bestellte dann die europäische Rüstungsagentur OCCAR bei einem internationalen Konsortium Drohnen im Milliardenwert. Die sogenannte "Eurodrone", an der auch Airbus im oberbayerischen Manching beteiligt ist, soll Europa und auch die Bundeswehr unabhängig von amerikanischer und israelischer Technologie machen.