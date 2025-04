Führerschein, Fahrzeugpapiere und ePA: Das ändert sich im April

Sobald die Sonne mal richtig scheint, gewinnen gerade Autofahrerinnen und Autofahrer schnell den Eindruck, dass sich besonders viele Menschen in den Straßenverkehr begeben, die ihr Auto im Winter eher nicht bewegt haben – und deren Fahrkompetenz entsprechend etwas eingerostet ist. Nach einem wilden Überholmanöver oder einer sehr dunkelorangefarbenen Ampel heißt es dann mal schnell: "Führerschein und Fahrzeugpapiere, bitte." Bei beiden ändert sich ab April etwas.

Fahrzeugschein nicht mehr im Handschuhfach, sondern in der App

Egal, ob Auto, Motorrad oder Traktor: Per Digitalisierung sollen die dazugehörigen Fahrzeugscheine künftig überall dabei sein können. Die "i-Kfz App" geht ab April in die Pilotphase. Wenn die gut läuft, können künftig alle Fahrzeuge in der App registriert werden und auch mit Dritten geteilt oder sogar kurzfristig verliehen werden.

Dazu brauchen die Halterinnen und Halter allerdings die eID-Funktion im Personalausweis und die dazugehörige Ausweis-App. Nach derzeitiger Rechtslage ist die "i-kfz App" übrigens nur als Ergänzung zum Fahrzeugschein in Papierform gedacht, so eine Sprecherin des Bundesverkehrsministeriums gegenüber BR24. Verpflichtend soll die digitale Variante also nicht werden.

Neue Führerschein-Fragen kommen

Wer am 1. April 2025 oder später die theoretische Führerscheinprüfung ablegt, bekommt aktualisierte Fragen gestellt, die nach Aussagen des TÜV-Verbands auf "Neue Mobilitätsformen wie E-Scooter, Lastenräder oder Pedelecs" eingehen und beispielsweise die gesetzliche Anpassung des THC-Grenzwerts berücksichtigen. Insgesamt umfasst der Fragenkatalog für die Klasse B dann 1.197 Fragen. Die Prüfung kann auf Deutsch und in zwölf weiteren Sprachen abgelegt werden.

Elektronische Patientenakte kommt wohl – trotz Kritik

Die elektronische Patientenakte (ePA) stand erst kürzlich wieder heftig in der Kritik. Sie verursache mehr Aufwand als Nutzen, hieß es aus der Ärzteschaft. Noch dazu berge sie viele technische Fehler und Fallstricke. Trotzdem heißt es beim Bundesgesundheitsministerium, man sei zuversichtlich, dass die ePA zwischen Anfang April und Ende Juni bundesweit ausgerollt wird.

Das Ministerium betonte, die ePA gehe erst dann bundesweit an den Start, wenn Sicherheitsupdates installiert wurden und die Sicherheit vom BSI, dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, bestätigt sei. Die ePA soll ein digitaler Speicher etwa für Befunde, Laborwerte und Angaben zu Medikamenten sein. Man kann sie über die Apps der Krankenkassen einsehen.

Elterngeldgrenze wird nochmals nach unten gesetzt

Das Elterngeld soll nur noch denen zugutekommen, die wirklich davon profitieren. Darauf hatte sich 2023 die Ampelregierung geeinigt und deshalb eine Obergrenze des Jahreseinkommens festgelegt. Ab April gilt nun: Eltern, die ein zu versteuerndes Jahreseinkommen von über 175.000 Euro haben, bekommen die Lohnersatzzahlung nicht mehr – unabhängig davon, ob sie zu zweit oder alleinerziehend sind. Diese neue Grenze gilt, wenn das Kind am oder nach dem 1. April 2025 geboren wird.

