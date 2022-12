E-Autos auf die Straßen: Das ändert sich 2023 für Autofahrer

Wer sein Auto liebt, hat es im kommenden Jahr nicht leicht: Die Kfz-Versicherung dürfte teurer werden, die Prämien für E-Autos werden verringert, die für andere alternative Antriebe fallen teils ganz weg. Und dann ist da noch die Sache mit den Führerscheinen: Etwa 43 Millionen Deutsche müssen ihren alten Lappen umtauschen, gegen neuere EU-Kärtchen.

Alte Führerscheine müssen umgetauscht werden

Die Europäische Union will bis 2033 dafür sorgen, dass alle Bürgerinnen und Bürger mit Fahrerlaubnis innerhalb der EU vergleichbare und möglichst fälschungssichere Führerscheine haben. Deshalb werden alle alten Lappen in einem mehrstufigen Verfahren gegen den neueren Scheckkarten-Führerschein umgetauscht. Das Bundesverkehrsministerium hat dazu ein ausführliches FAQ zusammengestellt.

Anfang 2022 hat das schon die Jahrgänge der 1953 bis 1958 Geborenen betroffen. Jetzt müssen diejenigen sich um den Austausch kümmern, die zwischen 1959 und 1964 geboren wurden. Wer vor 1953 geboren wurde, muss fürs erste nichts machen, weil Autofahrerinnen und Autofahrer im Jahr 2033 – wenn die Regelung rechtskräftig wird – womöglich gar nicht mehr hinter dem Steuer sitzen.

Führerschein dann nicht mehr unbegrenzt gültig

Um die Fahrerlaubnis umzutauschen, muss ein Termin bei der zuständigen Führerscheinstelle am Wohnort vereinbart werden. Wichtig ist es, den Führerschein mitzubringen, einen gültigen Lichtbildausweis und ein aktuelles, biometrisches Foto. Es ist also nicht zwingend notwendig, zu der Behörde zu gehen, die den Führerschein womöglich vor Jahrzehnten ausgestellt hat.

Anders als bisher ist der neue Führerschein nicht unbegrenzt gültig, sondern 15 Jahre lang. Die Neuausstellung kostet in der Regel etwa 25 Euro. Wer sich nicht um den Umtausch kümmert, muss vorerst mit Bußgeldern um die zehn Euro rechnen – und mit Stirnrunzeln bei der Verkehrskontrolle.

E-Auto-Prämie sinkt, Plug-In und Hybrid komplett förderungsfrei

Das Ziel ist schon lange ausgegeben: Bis 2030 sollen auf Deutschlands Straßen mindestens 15 Millionen Elektro-Autos fahren. Ab dann sollen in Europa auch nur noch Elektroautos auf den Markt kommen. Laut dem Kraftfahrtbundesamt allerdings ist die Zahl der E-Autos auf deutschen Straßen 2022 zurückgegangen. Zum Ende des Jahres waren es etwas über 840.000. Grund dafür dürften die Lieferengpässe sein und möglicherweise auch die gestiegenen Strompreise.

Hinzu kommt ab dem neuen Jahr nun auch, dass die staatlichen Fördermöglichkeiten für E-Autos reduziert werden: Elektroautos, die bis zu 40.000 Euro kosten, werden dann mit maximal 4.500 Euro gefördert. Bislang waren es 6.000 Euro. In der Kostenstufe darüber, bis 65.000 Euro, bekommen Käuferinnen und Käufer 2.000 Euro weniger als bisher vom Staat dazu: 3.000 Euro.

Ab 2024 dann soll die Förderung nochmals reduziert werden, dann gibt es nur noch für E-Autos bis 45.000 Euro maximal 3.000 Euro Förderung. Für Autos mit Plug-in-Hybrid entfällt die Förderung komplett. Hier waren bis 2022 noch 6.750 Euro Zuschuss drin. Gleichzeitig geht es den Verbrennern an den Kragen, die sollen perspektivisch nicht mehr verkauft werden. Ähnlich steht es um den Dieselmotor: In München beispielsweise gilt schon ab Februar 2023 ein Diesel-Fahrverbot in der Innenstadt.

Kfz-Versicherung wird womöglich teurer

Laut der Bundesaufsicht für Finanzdienstleistungen (Bafin) steigen die Tarife sehr vieler Auto-Versicherer. Teilweise liegt diese Steigerung sogar im zweistelligen Prozentbereich. Grund dafür sind laut der Bafin die steigenden Kosten für auszuwechselnde Schadenteile, sowie die Inflation und die zunehmende Zahl von Unfällen aufgrund von Extremwetter-Ereignissen. Ausschlaggebend kann auch eine Neu-Einstufung des Fahrzeugs in die Typenklasse sein. Das lässt sich unkompliziert beim Versicherer herausfinden.

Um bei der Auto-Versicherung Kosten zu sparen, gilt es, einige Tricks zu beachten: Wer kann, der sollte die Rechnung fürs ganze Jahr zahlen, statt vierteljährlich, damit lassen sich einige Euro sparen. Außerdem sinkt der Preis, wenn man sich auf eine Werkstattbindung einlässt und wenn der Kunde eine höhere Selbstbeteiligung wählt. Und: Je genauer die jährlich gefahrenen Kilometer angegeben werden, desto eher kann man auch in die günstigere Klasse rutschen. Experten raten jedenfalls dazu, die Versicherung regelmäßig zum Jahresende zu überprüfen und zu schauen, ob ein Wechsel sich lohnt.

Und sonst noch: