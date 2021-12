Das ändert sich 2022 für Eltern und Familien

Alle Kinder – ab dem ersten Geburtstag bis zu Einschulung – müssen sich ab dem 10. Januar dreimal wöchentlich testen lassen, sofern sie tagsüber woanders betreut werden. Das hat die bayerische Staatsregierung kurz vor Weihnachten beschlossen. Damit ist die Testpflicht auch auf Krippen, Kitas und alle anderen Betreuungseinrichtungen für die Zeit vor der Grundschule ausgeweitet.

Anders als in den Schulen soll allerdings nicht im Beisein des Personals getestet werden, sondern daheim. Die Eltern müssen dann die Testkassette mit dem negativen Ergebnis am Morgen mitbringen, genauso wie ein Dokument, mit dem "glaubhaft versichert" werden soll, dass das Kind am selben Tag negativ getestet wurde. Liegt eines der beiden "Beweismittel" nicht vor, kann das Kind an dem Tag nicht betreut werden.

Weiter mehr Kinderkrankentage erlaubt

Ein kleines Trostpflaster für diesen Aufwand ist vielleicht das erweiterte Kinderkrankengeld. Denn auch im neuen Jahr haben Eltern mehr Anspruch auf Kinderkrankentage als vor der Pandemie. Jedes Elternteil hat pro Kind Anspruch auf bis zu 30 Arbeitstage Kinderkrankengeld, Alleinerziehende bis zu 60 Tage. Dieser Anspruch gilt auch, wenn die Kita oder die Schule coronabedingt geschlossen werden.

Wer in Bayern ein Kind bekommt, lernt von Anfang an, sich durch den Behördendschungel durchzuarbeiten. Etliche Formulare müssen ausgefüllt und Anträge eingereicht werden. Im Gegenzug können Eltern sich auf viele verschiedene Töpfe verlassen – und bei fast allen wird im kommenden Jahr etwas mehr herauskommen.

Kindergeld bleibt gleich

Allerdings ist bislang keine Erhöhung beim Kindergeld geplant. Laut Bundesfamilienministerium bleibt es 2022 bei 219 Euro für die ersten beiden Kinder und bei 225 Euro für das dritte. Ab dem vierten Kind werden 250 Euro ausgezahlt. In Bayern kommt ab dem 13. Lebensmonat noch das Familiengeld in Höhe von 250 Euro hinzu, unabhängig vom Einkommen der Familie.

Wenigstens etwas angehoben wird der Kinderzuschlag. Der wird dort ausgezahlt, wo vom Brutto wenig Netto bleibt und kann bis zu 209 Euro pro Kind und Monat betragen. Eine ähnliche Leistung ist das Wohngeld – das wird turnusmäßig zum Januar angehoben. Laut Bundesregierung profitieren von der Anhebung 640.000 Haushalte.

Düsseldorfer Tabelle hebt Unterhalt leicht an

Zusätzlich wurde die Düsseldorfer Tabelle angepasst. Sie regelt den Kindsunterhalt, sobald eines der Elternteile nicht mehr mit dem Kind zusammenlebt. Die Anpassung sei allerdings eher als Korrektiv zu bewerten, denn als tatsächliche Verbesserung, kritisiert der Verband der alleinerziehenden Mütter und Väter.

Für Kinder bis sechs Jahre steigt der Mindestunterhalt um drei Euro auf dann 396 Euro. Für Kinder zwischen sechs und elf Jahren sind es 455 Euro, 12- bis 17-Jährigen stehen 533 Euro zu und ab der Volljährigkeit sind es 569 Euro. Allerdings sieht die Tabelle auch erstmals vierstellige Unterhaltszahlungen vor. Allerdings nur, wenn der weggezogene Elternteil ein Nettoeinkommen von mindestens 6.201 Euro nachweist.

Neue Familienministerin plant einige Erleichterungen

So viel also zum Antrags- und Behördendschungel für Eltern. Auch die neue Bundes-Familienministerin Anne Spiegel von den Grünen scheint der Auffassung zu sein, dass Eltern mehr Zeit und weniger Anträge brauchen und hat kurz vor Weihnachten noch einige Neuerungen angekündigt. Kindern aus armen Familien soll einen Garantiebetrag zustehen, der durch Zusatzbeiträge ergänzt werden kann.

Und auch unabhängig vom Einkommen soll es Besserungen geben, beispielsweise möchte Spiegel einführen, dass auch der zweite Elternteil nach der Geburt eines Kindes zwei Wochen lang daheimbleiben darf – mit vollbezahltem Zusatz-Urlaub. Außerdem soll die Elternzeit leichter aufteilbar und vor allem länger werden. Wer Angehörige pflegen muss oder will, soll das leichter tun können und Anspruch auf eine Familienpflegezeit bekommen.