Dank Homeoffice: Versandhändler Baur erwartet Rekordumsatz

Das Unternehmen Baur mit Sitz in Burgkunstadt prognostiziert für das zurückliegende Geschäftsjahr einen Umsatz von 950 Millionen Euro. Das sind 102 Millionen Euro mehr als im Geschäftsjahr zuvor, das bislang als das erfolgreichste in der Firmengeschichte galt.

"Corona-Push": Umsatz des Versandhändlers Baur auf Rekordniveau

Patrick Boos, der Vorsitzende der Geschäftsleitung, spricht in einem virtuellen Neujahrsempfang von einem regelrechten "Corona-Push". Demnach legte die Nachfrage in den Bereichen "Home" und "Technik/Freizeit" bei Baur enorm zu, während sich die Umsätze im Bereich "Fashion" branchenweit "verhaltener" entwickelten.

Waren für Zuhause und das Homeoffice gefragt

Der Online-Händler habe auch davon profitiert, dass viele Menschen inzwischen im Homeoffice arbeiten. Gekauft wurden praktische Dinge für das Arbeitszimmer, ebenso wie Artikel, um die eigenen vier Wände gemütlicher zu gestalten. Vor allem das Weihnachtsgeschäft war für Baur ein starkes und der sonst eher schwache Januar entwickle sich weiterhin umsatzstark, heißt es.

Baur investiert in Sicherheit und Logistik

Die Corona-Pandemie habe bei der Baur-Gruppe für riesige Mengen an Paketen gesorgt. Nach Angaben von Patrick Boos habe Baur zweistellige Millionenbeträge in den Ausbau des Geschäfts und die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen in den Logistikbetrieben investiert. Um der Auftragslage Herr zu werden hatte Baur im vergangenen Jahr bereits über 100 neue Mitarbeiter eingestellt. Mitte März hatte die Baur-Gruppe ein neues Versandzentrum in Sonnefeld im Landkreis Coburg eröffnet.

Baur-Gruppe seit 1997 weltweit aktiv

Die Baur-Gruppe ist ein Unternehmensverbund im Online-Handel. Kernunternehmen ist der Onlineshop baur.de. Weitere Unternehmen sind der Schuhspezialist "I'm walking", die österreichische Tochter Unito Marken, Otto Österreich, Quelle in Deutschland Österreich und der Schweiz, sowie Ackermann. Baur ist seit 1997 Mitglied der weltweit aktiven Otto Group. Insgesamt beschäftigt der Verbund rund 4.500 Mitarbeiter, die meisten davon in Oberfranken.