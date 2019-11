Daimler muss sparen

Mit einem rigiden Sparkurs will Daimler-Chef Ola Källenius das Unternehmen auf die Zukunft ausrichten und wieder auf mehr Profit trimmen. "Die Kostenbelastungen zur Erreichung der CO2-Ziele erfordern umfassende Maßnahmen zur Effizienzsteigerung in allen Bereichen unseres Unternehmens. Dazu gehören auch die Verschlankung unserer Prozesse und Strukturen", stellte Källenius am Donnerstag klar.

1.100 Stellen im Management sollen wegfallen

Vor allem in der Autosparte Mercedes-Benz-Cars will Daimler kräftig sparen. Alleine beim Personal plant der Konzern hier bis Ende 2022 Einsparungen von mehr als einer Milliarde Euro. Dazu sollen sowohl im Management als auch in Bereichen außerhalb der Produktion Stellen abgebaut werden.

In welchen Ländern, an welchen Standorten es bei Mercedes-Benz zu welchen Einschnitten kommen wird, dazu gab es keine Informationen. Daimler erklärte bislang nur, man plane bei Mercedes-Benz 10 Prozent der weltweiten Führungsstellen abzubauen. Auch im Lkw-, Bus und Van-Bereich ist die Senkung der Personalausgaben vorgesehen. Der Daimler-Gesamtbetriebsrat erklärte, man stehe mit dem Konzern derzeit in Verhandlungen, um die geplante Personalkostenreduzierung fair und geordnet zu gestalten. Dank einer für die deutsche Belegschaft geschlossenen Vereinbarung sind betriebsbedingte Kündigungen bis 2030 ausgeschlossen.

Daimler hat mit einer Fülle von Altlasten zu kämpfen, die dem Unternehmen 2018 - noch zu Zeiten des früheren Vorstandschefs Dieter Zetsche - einen herben Gewinneinbruch beschert haben.