Daimler-Chef Zetsche soll 2021 Aufsichtsratsvorsitzender werden

Nach mehr als 13 Jahren an der Spitze des Autobauers Daimler gibt Dieter Zetsche seinen Posten als Vorstandschef im Mai 2019 auf. Sein Nachfolger soll der derzeitige Entwicklungschef Ola Källenius werden, der durch Markus Schäfer ersetzt werden soll.

Zetsche werde sein Vorstandsmandat und die Leitung der Pkw-Sparte Mercedes-Benz Cars zum Ende der Hauptversammlung niederlegen, um dann nach Ablauf einer zweijährigen "Abkühlphase" - der vorgeschriebenen Karenzzeit - den Vorsitz des Aufsichtsrates von Manfred Bischoff zu übernehmen. Dessen Amtszeit läuft 2021 aus.

Der promovierte Ingenieur Zetsche (65) war seit 1976 für Daimler in verschiedenen Positionen und Ländern tätig. Regulär läuft sein Vertrag erst Ende 2019 aus.

Daimler: Konzern im Umbau

Daimler ist derzeit dabei, den Konzern grundlegend umzubauen. Geplant ist eine neue Struktur mit drei rechtlich selbstständigen Einheiten - eine für Pkw und Vans, eine für Trucks und Busse und eine für Finanzdienstleistungen - unter dem gemeinsamen Dach einer Dachgesellschaft. Die Hauptversammlung am 22. Mai, auf der Zetsche nun abtritt, soll darüber abschließend entscheiden.

Aktie rutscht weiter ins Minus

Die Börse reagierte prompt. Die Daimler-Titel fielen in der Spitze um 2,4 Prozent auf 53,45 Euro und markierten damit den niedrigsten Stand seit gut zwei Jahren. Vor der Veröffentlichung der Personalie hatten sie 0,5 Prozent schwächer notiert.

Zetsches Abgang komme nicht überraschend, kommentierte ein Händler - aber er passe in die negative Stimmung im Autosektor. Am Dienstag hatte BMW mit einer Gewinnwarnung für lange Gesichter unter den Auto-Anlegern gesorgt. Die Aktien verloren mehr als fünf Prozent, am Mittwoch notierten sie noch 1,4 Prozent schwächer. Volkswagen notierten 1,2 Prozent im Minus. Der europäische Autoindex kam auf einen Abschlag von bis zu 1,7 Prozent.