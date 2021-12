Cybersecurity fürs Auto – ein Wettlauf der Hersteller und Hacker

Die Spielekonsole - für den Experten das "Infotainment System" hat aber einen großen Nachteil: Sie ist ein Einfallstor für Hacker. Die können sich dort reinhacken und großen Schaden anrichten. Bereits im Jahr 2019 registrierten Sicherheitsforscher weltweit mehr als 150 Zwischenfälle – Tendenz steigend. Die Attacken reichen vom elektronischen Autodiebstahl bis hin zur Manipulation des Autos während der Fahrt. Tesla-Fahrer Amann sagt, er müsse Vertrauen in die Hersteller haben, ihm bleibe nichts Anderes übrig. "Und wenn was gehackt wird, dann bleibt halt das Auto stehen", so Amann.

Angriffe von außen sind aus dem Internet möglich

Passiert das auf einer Autobahn oder im Berufsverkehr, kann es zu Unfällen, womöglich zu Todesfällen kommen, warnt Professor Dr. Hans-Joachim Hof. Er leitet die Forschungsgruppe Security in der Mobilität an der Technischen Hochschule Ingolstadt. Ihm zufolge nimmt die Menge an Software in Fahrzeugen so schnell zu, dass Hersteller kaum hinterherkommen, die Schwachstellen zu testen. Ein Problem sei, dass Autos zunehmend vernetzt werden, um Informationen auszutauschen, zum Beispiel über den Zustand der Straße. "Das bedeutet natürlich auch, dass wir Angriffe von außen haben können, die jetzt nicht mehr erfordern, dass ein Angreifer direkt vor dem Fahrzeug steht oder im Fahrzeug ist. Sondern solche Angriffe sind aus dem Internet möglich."

Im Testlabor hacken Forscher elektrische Neuwagen

In einer Halle, die einem kleinen Flugzeughangar gleicht, befindet sich das Testlabor von Professor Hof und seinen Doktoranden, die hier E-Autos von den Auto-Herstellern bekommen, um sie zu hacken. Dazu wird das Auto auf einer Hebebühne fixiert. Doktorand Dominik Beierle scrollt sich durch Verzeichnisse auf dem Display im Innenraum eines neuen Elektrowagens von VW. Er interessiert sich für eine Liste mit Software, die von Fremdunternehmen stammt und die er auslesen kann. "Sowas ist für einen Hacker superinteressant, weil man dann einen guten Überblick bekommt, wo man genau hingucken muss. Ob auch veraltete Software vorhanden ist."

Auch die E-Batterie kann gehackt werden

Obwohl die E-Autos neu sind, sei die Software, die von Fremdanbietern stammt, oft veraltet, so Beierle. Hier haben Hacker leichtes Spiel, in den Fahrbetrieb einzugreifen. Noch einfacher geht das, wenn sich Fahrzeugfunktionen per Handyapp steuern lassen, wie bei dem Wagen hier, bei dem sich über eine Handyapp zum Beispiel die Standheizung einschalten lässt, sagt Beierle und öffnet die Motorhaube. Alle Schnittstellen, die zur E-Batterie führen sind für die Forscher Angriffsflächen. Denn auch die E-Batterie kann gehackt werden. Die E-Batterie der Zukunft kommuniziert mit einer Cloud, wo Daten gespeichert werden.

Die Forscher können die E-Batterie künstlich verschleißen

Kommt ein Angreifer in das Batteriemanagementsystem, birgt das Risiken, sagt Forscher Hans-Joachim Hof. Beispielsweise versucht sein Team die E-Batterie zu verschleißen indem sie Ladevorgänge simulieren, die dann aber abgebrochen werden, erzählt er. "Jeder weiß, dass mit den Ladevorgängen die Batterien auch schlechter werden können. Wir können diese Mechanismen ausnutzen," so Hof weiter. So können E-Batterien nicht nur zerstört, sondern auch manipuliert werden. Heikel, denn gelingt es, den Ladezähler der E-Batterie zu manipulieren, wirkt sich das auf den Wiederverkaufswert des Autos aus.

Wettlauf zwischen Hackern und Herstellern

Ihre Ergebnisse geben die Forscher an die Autohersteller weiter, die Lösungen entwickeln, sagt Benedikt Griffig. Er leitet die Technologiekommunikation bei Volkswagen und räumt ein, dass jede neue Softwareversion das Potential hat, neue Fehler mitzubringen. VW habe aber in diesem Jahr große Fortschritte gemacht. Der Konzern bietet wie andere Hersteller auch sogenannte "Over the Air Updates" für E-Autos an. Das heißt, in regelmäßigen Abständen können Kunden ihre Fahrzeuge per Mobilfunkverbindung aktualisieren, ohne dass sie dafür in die Werkstatt müssen. Ähnlich wie bei einem Smartphone. Gefragt ist Griffig zufolge Schnelligkeit. Für Autohersteller wie VW wird Cybersecurity immer wichtiger: Bereits heute ist in Europa jedes vierte Fahrzeug mit dem Internet verbunden. Bis 2035 sollen es 93 Prozent sein. Das Ganze wird immer mehr zum Wettlauf zwischen Herstellern und Hackern.

Versicherungen stellen sich auf Cyberrisiken bei Fahrzeugen ein