Credit Suisse vorerst gerettet – Das sollten Anleger wissen

Die Schweizer Großbank UBS übernimmt den schwer angeschlagenen Wettbewerber Credit Suisse. Unterstützung gibt es dafür auch von der Regierung in der Schweiz, die bei Bedarf für Verluste in Milliardenhöhe einsteht und die Schweizer Notenbank sorgt für Liquidität in dreistelliger Milliardenhöhe. Die Hoffnung ist jetzt, dass eine größere Bankenkrise damit verhindert werden kann. Anleger stellen sich aber natürlich trotzdem viele Fragen.

Ist eine Bankenkrise vom Tisch?

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Lage beruhigt, ist deutlich gestiegen. Deswegen war es den Beteiligten so wichtig, am Wochenende, vor dem nächsten Handelsbeginn am Montagmorgen an den Börsen in Asien, schnell eine Lösung zu finden. Im Grundsatz ist das auch gelungen. Viele Bankaktien haben trotzdem einiges an Wert eingebüßt. Die Aktie der Deutschen Bank verlor beispielsweise zu Handelsbeginn rund zehn Prozent an Wert, die der Commerzbank über sieben Prozent. Ähnlich erging es großen Banken in Frankreich und Großbritannien.

Noch ist nicht alles Misstrauen abgebaut, da es geschäftliche Verbindungen mit der Credit Suisse gibt, die beim einen oder anderen Finanzinstitut für Schwierigkeiten sorgen können. Schließlich sind viele Banken eng mit einander verbunden, da sie sich unter anderem gegenseitig Geld leihen.

Was sagt die Finanzaufsicht in Deutschland dazu?

"Das deutsche Finanzsystem erweist sich weiterhin als stabil und robust." So sieht es die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin). Die Bafin habe die aktuellen Marktentwicklungen im Blick und berücksichtige sie im Rahmen ihrer laufenden Aufsicht, heißt es dort. Das lässt sich wohl interpretieren als: macht Euch erst mal keine Sorgen, für deutsche Sparer und Kunden wird das keine Auswirkungen haben.

Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) begrüßt die Übernahme der Schweizer Bank Credit Suisse durch die UBS, es bestehe keine Gefahr für das deutsche Bankensystem. Scholz begrüßte das "entschlossene Handeln" der Behörden in der Schweiz und betonte, dass die Situation nicht vergleichbar mit der großen Bankenkrise der Jahre 2008 und 2009 sei.

Neben der Einlagensicherung für die Sparguthaben in Deutschland gibt es seit Sonntagabend auch noch zusätzliche Garantien für Privatanleger. Wer zum Beispiel über seine Sparkasse oder Hausbank ein Finanzprodukt gekauft hat, das mit einer Anleihe oder einem Fonds von Credit Suisse verbunden ist, soll keine Verluste erleiden. Das ist ein wichtiger Teil des Rettungspakets.

Auch international wird weiterhin viel getan, damit es keine weitere Ansteckung gibt, wie das in der Finanzwelt genannt wird. Das ist die Angst davor, dass andere Banken auch in Bedrängnis geraten könnten. Sie könnten beispielsweise, rein auf Verdacht, Geld abziehen oder keine neuen Geschäfte machen.

Die Europäische Zentralbank (EZB), die US-Notenbank Fed und andere große Zentralbanken kündigten beispielsweise eine "koordinierte Maßnahme" an, um Bankgeschäfte in Dollar zu erleichtern und so die Finanzmärkte zu beruhigen.

Wen trifft die Übernahme der Credit Suisse finanziell?

In erster Linie die Eigentümer, also die Aktionäre, der Credit Suisse. Deren Aktien haben deutlich an Wert verloren. Großaktionäre sind zum Beispiel die Saudi National Bank oder der Staatsfonds von Katar.

Und es gibt im Finanzsektor außerhalb Deutschlands einige Banken, die der Credit Suisse in der Vergangenheit, mit sogenannten AT1-Anleihen, eine Art Eigenkapital verschafft haben, das jetzt verloren ist.

Ist das ein "Spezialthema", das den normalen Anleger nicht weiter betrifft?

Das kann man so nicht sagen, denn eine Bankenkrise könnte ganz erhebliche Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaft, manchmal auch als "Märkte" bezeichnet, haben. Das hat man ja auch in den Jahren 2008/2009 gesehen. Wer jetzt zum Beispiel Geld in Bankaktien angelegt hat, hat erhebliche Kursverluste erlitten. Das kann auch indirekt geschehen sein, zum Beispiel im Rahmen einer Lebens- oder Rentenversicherung, die ja auch Geld in Aktien anlegt. In einer solchen nervösen Phase können auch Titel aus anderen Branchen an Wert verlieren.

Auch die Wirtschaft ebenfalls insgesamt kann von so einem Misstrauen in der Finanzwelt betroffen sein. Dann zum Beispiel, wenn die Kreditvergabe zögerlicher erfolgt oder teurer wird – mit entsprechenden Auswirkungen auf die Unternehmen, deren Eigentümer, Mitarbeiter und Kunden.

Die Sorge vor größeren Folgen hat einige Anleger auch wieder dazu gebracht, Geld in Gold und Bitcoins umzuschichten. Gold ist so teuer, wie seit einem Jahr nicht mehr. Der Wert des Bitcoins legte um mehr als sechs Prozent zu. Dauerhafte Entwicklungen müssen das aber natürlich nicht sein.

Was ist mit Geld auf meinem Konto?

"Bargeld" auf Konten wie Giro-, Tagesgeld- oder Festgeldkonten ist wie ein Kredit an die Bank. Gerät eine Bank in Schwierigkeiten, kann das Geld weg sein. Allerdings ist dafür die sogenannte Einlagensicherung geschaffen worden. Die soll sicherstellen, dass der normale Verbraucher sein Geld bei einer Bankenpleite nicht verliert. In allen Ländern der EU gilt hier eine gesetzliche Garantie von 100.000 Euro pro Kunde und Finanzinstitut.

In Deutschland gibt es darüber hinaus die freiwillige Einlagensicherung der Banken. Etwas Ähnliches haben die Sparkassen. Die abgesicherten Beträge können hier sogar noch deutlich größer sein.

Muss ich mir Sorgen um meine Aktien machen?

Wer sich wirklich "Sorgen macht", weil er möglicherweise Geld, das in Aktien angelegt ist, bald dringend benötigt, ist mit Aktien als Geldanlage vielleicht gar nicht so gut aufgestellt. Dann sollte man mal über seine Anlagestrategie nachdenken. Aktien werden immer wieder Hochs und Tiefs haben. Das ist normal, da es immer wieder Krisen und Boomzeiten gibt.

Langfristig betrachtet war es immer gut, einen Teil seines Ersparten auch in Aktien anzulegen. Wichtig ist dabei, es über viele verschiedene Unternehmen, Regionen und Branchen zu verteilen. Dann führen Schwierigkeiten einzelner Wirtschaftszweige oder in manchen Ländern nicht zu größeren Verlusten. Und die gleichen sich über die Jahre in der Regel auch wieder aus.

Wer Geld in absehbarer Zeit braucht, das in Aktien angelegt ist, sollte sich rechtzeitig darüber Gedanken machen, wann er die Unternehmensanteile vorab verkauft. Denn in einem überraschenden Kurstief verkaufen zu müssen, wenn das Geld dann benötigt wird, kann einiges an Gewinn kosten, vielleicht sogar zu einem Verlust führen.

Sind Anleihen eine unsichere Geldanlage?

Anleihen sind letztlich Kredite. Unternehmen und Staaten können sich damit Geld "auf den Märkten" beschaffen. Sie begeben dafür eine Anleihe, wie man sagt. Sie kündigen also an, dass sie sich Geld für einen bestimmten Zeitraum zu einem bestimmten Zinssatz leihen wollen. Profiinvestoren und private Anleger können diese Anleihen dann kaufen. Im Idealfall behalten sie diese Anleihe dann, bis sie fällig ist und erhalten dafür die versprochenen Zinsen.

Anleger müssen diese Anleihen aber nicht bis zum Schluss halten, sie können sie auch wieder an der Börse verkaufen. Der Wert einer Anleihe kann folglich schwanken, zum Beispiel deutlich sinken, wenn, wie jetzt im Fall der Credit Suisse, eine Pleite im Raum steht. Dann nämlich verliert der Anleger das Geld, das er einer Firma geliehen hat. Zumindest prinzipiell.

Jetzt im konkreten Fall der Credit Suisse werden wohl die UBS und die Schweiz für die Anleihen geradestehen. Werden diese also fällig, sollen die Geldgeber ihr Geld zurückbekommen.

Anders ist das allerdings bei ganz speziellen Anleihen für Profianleger, sogenannte AT1-Papiere, von denen gerade auch die Rede ist. Hier verlieren die Profis jetzt ihr Geld, da diese Anleihen als "eigenkapitalähnlich" gelten, sie also ähnlich wie Miteigentümer der Credit Suisse behandelt werden. Das mag auch zumindest zum Teil die Kursverluste bei anderen Banken erklären, da erstmal unklar ist, wer alles hier Geld verliert und in welchem Umfang.