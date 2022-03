Coworking in Lohr am Main: Mehr Platz für Startups

Günstige Arbeitsplätze für junge Unternehmen bereitstellen – und das auf dem Land. Mit diesem Ziel wurde vor drei Jahren das Gründerzentrum "Starthouse Spessart" in Lohr am Main gegründet. Es läuft so gut, dass heute eine Erweiterung eingeweiht wird.