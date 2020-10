Covid-Beschränkungen finden überwiegend Verständnis bei Ökonomen

Kontrolle der Pandemie hat Vorrang vor allem anderen

Beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung ist man überzeugt, dass der größte Schaden durch eine starke, lang anhaltende zweite Infektionswelle entsteht und nicht durch gezielte Beschränkungen des täglichen Lebens. Eine wirtschaftliche Erholung könne es nur geben, wenn die Pandemie unter Kontrolle sei, sagte auch der Präsident des Münchener ifo-Instituts, Clemens Fuest. Es bestehe daher kein Konflikt zwischen gesundheits- und wirtschaftspolitischen Anliegen.

Kritik vor allem an Schließung der Gastronomie

Kritik kam vom Arbeitgeberverband BDA. Was da diskutiert werde, sehe nicht besonders „light“ aus, sondern sei schon ziemlich „heavy“, sagte BDA-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter. Wichtig sei es, das eigentliche Infektionsgeschehen einzudämmen. Für Schließungen in der Gastronomie habe er kein Verständnis, so Kampeter. Richtig sei es, im privaten Bereich strikter vorzugehen. Positiv sei der Wille, Schulen und Kitas offen zu halten. Sonst drohten Betriebsschließungen wegen fehlender Kinderbetreuung.

Auch der Bundesverband Groß- und Außenhandel BGA kritisierte die angedachten Schließungen der Gastronomie als „völlig unangemessen“. Für viele mittelständische Betriebe könnte das in der jetzigen Lage den Todesstoß bedeuten, sagte BGA-Präsident Anton Börner. Es habe sich gezeigt, dass die Hygienekonzepte in der Gastronomie erfolgreich seien.

"Brennpunkte sind ganz klar die privaten Bereiche und auch wenn es unpopulär ist, müssen wir uns hierauf konzentrieren." Anton Börner, BGA-Präsident

Viele Einschränkungen auch im privaten Bereich geplant

Vom Robert-Koch-Institut heißt es, dass derzeit viele der Fälle, für die der Ursprung der Ansteckung bekannt ist, auf private Treffen und Gruppenveranstaltungen zurückgehen. Die Bundesregierung zielt deshalb mit ihren neuen Maßnahmen sehr stark auf den gesamten Freizeitbereich. Veranstaltungen wie Konzerte, Theater- oder Kinobesuche sollen daher im November komplett gestrichen werden. Schwimmbäder, Fitnessstudios und viele andere private Einrichtungen werden geschlossen. Unter bestimmten Hygiene-Auflagen soll ein Friseurbesuch weiter möglich sein, ebenso wie eine notwendige Behandlung bei Physiotherapeuten.

Wirtschaftliche Auswirkungen nicht unterschätzen

Seit die zweite Corona-Welle durch Europa rollt, ist der anfangs starke Aufschwung nach der Rezession wieder gebremst worden. Vor einem weiteren Lockdown haben viele Unternehmen schon seit Tagen Angst, und das hat handfeste Gründe. „Es wäre sträflich naiv zu glauben der zweite Lockdown sei nur eine Wiederholung des ersten“, warnte Michael Hüther vom Institut der deutschen Wirtschaft IW im Handelsblatt. Die wirtschaftspolitischen Instrumente seien weitgehend ausgereizt.

Der Bund verspricht zwar weitere Hilfen, doch der Staat hat nur begrenzte Möglichkeiten. Die Gesellschaft müsse lernen, mit dem Virus zu leben, meint Hüther:

"Wir müssen uns auch deshalb der ethisch herausfordernden Aufgabe stellen, zwischen konkurrierenden Grundrechten abzuwägen." Michael Hüther, Institut der deutschen Wirtschaft

Gerichte könnten schlecht begründete Maßnahmen kassieren

Solche Entscheidungen haben die Gerichte zu treffen. Bei der Abwägung zwischen Grundrechten und der Frage, ob Corona-Maßnahmen im Einzelfall verhältnismäßig sind, gab es bereits zahlreiche negative Urteile. Viele fordern jetzt bundesweit einheitliche Regelungen, damit die Unternehmer sich besser darauf einstellen können. Ein flächendeckender und undifferenzierter Lockdown, der keine Rücksichten auf regionale Besonderheiten nimmt, könnte juristisch aber nicht haltbar sein. Eine radikale Einschränkung des öffentlichen Lebens wie im Frühjahr halten Rechtsexperten für nicht machbar. Das wäre sicher auch nicht im Interesse der Wirtschaft.