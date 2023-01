Coronakrise: Tausende Einzelhändler in Bayern mussten schließen

Tausende Einzelhandelsgeschäfte in Bayern haben in den vergangenen drei Jahren geschlossen. Der Anstieg geht wohl auf das Konto der Pandemie, doch es kam weniger schlimm als zwischenzeitlich befürchtet. Viele Einzelhändler hätten es aufgrund von Wirtschaftshilfen geschafft, die Krise einigermaßen zu überstehen, so der Handelsverband Bayern. Auch das Mittel der Kurzarbeit habe den Betrieben sehr geholfen. So hätten sie keine Mitarbeiter entlassen müssen. Die meisten Firmen seien mit einem blauen Auge davongekommen.

Verband: 6.700 Geschäfte mussten aufgeben

Noch im Frühjahr 2021 hatte der Verband rund 19.000 Betriebe in Existenznot gesehen. Ganz so schlimm sei es dann aber doch nicht gekommen, sagt Bernd Ohlmann, Sprecher des Handelsverbands Bayern. Er geht davon aus, dass in der Corona- Zeit in Bayern 6.700 Geschäfte aufgeben mussten. Das sei zwar nicht so viel, wie ursprünglich befürchtet, zeige aber doch die enormen Auswirkungen der Pandemie. Gerade auch auf den mittelständischen, kleinen inhabergeführten Einzelhandel.

Online-Handel hat gewonnen

Der Krieg in der Ukraine und die Energiekrise hätten zudem die erhoffte Erholung nach dem Ende der Corona Auflagen verhindert. Allerdings habe die Branche dazugelernt. Viele Einzelhändler hätten erst während der Pandemie verstanden, wie wichtig der Online-Handel ist. Diese Angebote seien ausgebaut worden. In Bayern hätten mittlerweile die allermeisten Einzelhändler eine eigene Homepage. Rund ein Drittel verkaufe auch online.

Innenstädte besonders stark betroffen

Nach Angaben des bayerischen Wirtschaftsministeriums sind die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Einzelhandel differenziert zu sehen. Insbesondere dem Lebensmitteleinzelhandel und Versandhandel bzw. E-Commerce habe Corona einen Umsatzschub gebracht.

Besonders gelitten habe dagegen der innerstädtische Einzelhandel. Dieser habe sich bis heute noch nicht wieder richtig erholt. Als Beispiel nennt das Wirtschaftsministerium die Zahl der Passanten in der Neuhauser Straße in München. In dieser großen Fußgängerzone seien 2022 im Vergleich zum Vorjahr zwar 51 Prozent mehr Menschen unterwegs gewesen. Damit waren es aber immer noch rund 20 Prozent weniger als vor Ausbruch der Corona Pandemie 2019.