Corona-Verschärfungen in Bayern: Viele Branchen betroffen

Schon bevor klar war, dass Clubs, Diskotheken und Bars nun zusperren sollen, hatte der bayerische Hotel und Gaststättenverband DEHOGA mitgeteilt, er habe absolut kein Verständnis für Schließungen. Der Verband hatte angedeutet, diese Schließungen gerichtlich auf Verhältnismäßigkeit zu prüfen.

"Die bekannt gewordenen Entscheidungen sind für uns unvorstellbar. Wir wissen aus dem letzten Jahr, dass Teilschließungen und einseitige Lockdowns in unserer Branche nicht wirkungsvoll sind." Angela Inselkammer, DEHOGA Bayern

Die Branche sei schwer getroffen von den hohen Infektionszahlen und der in Bayern seit Dienstag geltenden 2G-Pflicht für Hotels und Gastronomie. Fast 97 Prozent der geplanten Weihnachtsfeiern etwa wurden Corona-bedingt abgesagt.

Zum Artikel "Diese Corona-Regeln gelten ab Mittwoch in Bayern"

Absage der Weihnachtsmärkte trifft Handel schwer

Der Einzelhandel sei mit einem blauen Auge davongekommen, so der Handelsverband Bayern. Mit der Beschränkung auf 10 Quadratmeter pro Kunden und in Corona-Hotspots auf 20 Quadratmeter komme der Handel zurecht. 2G oder 3G wären, so der Verband, ein Desaster im Weihnachtsgeschäft gewesen. Dass keine Weihnachtsmärkte stattfinden, sei allerdings ein schwerer Schlag für den Handel.

Für das Handwerk bleiben Fragen offen

Der Bayerische Handwerkstag sieht einige seiner Branchen, etwa Frisöre, von den Verschärfungen betroffen. In einigen Punkten herrsche aber noch Unklarheit, wie weit sich die neue Verordnung auf die Betriebe auswirken werde. Der Verband wisse beispielsweise nicht, ob Berufsschüler für ihren Blockunterricht beherbergt werden dürfen, oder, ob Handwerker auf Montage nach Österreich reisen können.

Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft kritisiert Homeoffice-Pflicht

Die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft begrüßt den Hospitalisierungsindex als klare Vorgehensweise. Wie vbw-Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt sagte, hält er auch 3G am Arbeitsplatz für wichtig und notwendig. Jedoch sei die Kontrolle vor allem am Eingang der Arbeitsstätte ein erheblicher Aufwand für die Unternehmen. Kritisch blickt die vbw allerdings auf eine Homeoffice-Pflicht. Die Verlängerung der Überbrückungshilfe III Plus bis Ende März 2022 sei laut Brossardt richtig.

Industrie- und Handelskammer ruft auf, für Impfung zu werben

Der bayerische Industrie- und Handelskammertag hatte schon in der vergangenen Woche begrüßt, dass Bayern die 3G-Nachweispflicht am Arbeitsplatz eingeführt hat. Auch hatte der Verband die Unternehmen dazu aufgerufen, bei ungeimpften Beschäftigten für eine Impfung zu werben.