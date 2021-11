Corona und Strom-Krise: Industrie leidet unter Lieferengpässen

"Lieferengpass" ist vermutlich derzeit einer der am häufigsten benutzten Begriffe in der Wirtschaft, im Laden oder bei Lieferanten. Ursachen dafür gibt es mehrere: Die meisten hängen nach wie vor mit der weltweiten Corona-Lage zusammen.

Globalisierung führt zu Abhängigkeit

Alles hängt mit allem zusammen: Die Globalisierung und die weltweite Arbeitsteilung hat vielen Ländern große Vorteile gebracht. Einzelteile für ein Produkt werden nicht mehr in einem Land oder gar einer Fabrik hergestellt, sondern in der ganzen Welt zusammengekauft. Die Schrauben für das Regal zum Beispiel in Polen, die Computerchips fürs Handy aus Asien und der Stahl kommt aus Indien. So wurden viele Waren billiger, trotz der Transport- und Logistikkosten. So ein System ist aber sehr störanfälllig, was Corona sehr deutlich gezeigt hat.

Corona-Pandemie und die Lockdowns

Im Jahr 2020 gab es weltweit immer wieder Lockdowns. Besonders streng gehen nach wie vor die Länder in Asien vor. Da werden auch ganze Fabriken oder Häfen lahmgelegt. Es wird nichts produziert, oder nur sehr viel weniger als bestellt. Das lässt sich nicht so einfach nachholen. Hinzu kommt, dass es auch 2021 immer wieder zu lokalen Ausbrüchen von Corona in Asien kam und die Behörden wieder rigoros die betroffenen Gebiete "ruhiggestellt" haben. Dort stauen sich die Aufträge und können nicht schnell genug abgearbeitet werden.

Managementfehler

Als auch bei uns die Lockdowns das Leben stark eingeschränkt haben, haben viele Unternehmen auch ihre Bestellungen bei ihren Lieferanten heruntergefahren. Sie konnten nicht so viel produzieren wie sie wollten, also brauchten sie auch weniger Material. Als die Produktion wieder aufgenommen wurde, stellten sie fest, dass sie die aufgelaufenen Aufträge gar nicht so schnell abarbeiten konnten, weil ihre Lieferanten eben auch nicht so schnell nachliefern konnten. Das ist zum Beispiel in der Autoindustrie der Fall. Hier kommt noch ein anderes Phänomen zum tragen.

Verlagerung der Nachfrage

Mit Beginn der Corona-Beschränkungen und der Aufforderung hauptsächlich im Homeoffice zu arbeiten, waren auf einmal Laptops, Drucker oder Spielekonsolen stark gefragt. Der Bedarf an Computerchips war groß, die Hersteller kauften auf, was sie bekommen konnten. Für die Chiphersteller war das gut, aber die angestammten Kunden, wie eben die Autoindustrie, gingen dann leer aus.

Transport- und Logistik-Krise

Als die Corona-Beschränkungen gelockert wurden, die Fabriken wieder produzieren konnten, zeigte sich das nächste Nadelöhr in der globalisierten Wirtschaftswelt. Industrieprodukte und auch ihre Einzelteile werden zum Großteil per Schiffscontainer transportiert. Die aufgestaute Nachfrage traf auf eine begrenzte Zahl an Containern, sie wurden knapp. Gleichzeitig kam es immer wieder zu Schließungen einzelner Häfen, vor allem in Asien. Die Schiffe stauten sich auf dem Meer. Auch an den großen Umschlagplätzen konnten die Schiffe gar nicht so schnell entladen beziehungsweise umgeladen werden, wie sie einliefen. Und dann kam auch noch die Sperrung des Suezkanals dazu, verursacht durch ein blockiertes Schiff. Dieser Containerstau löst sich nur sehr langsam auf. Denn es braucht dazu nicht nur mehr Container und Schiffe, sondern auch Personal zum be- und entladen.

Nicht nur Corona ist Schuld

Es gibt noch zwei wichtige Ursachen, die nicht direkt etwas mit Corona zu tun haben. Da wäre einmal die Energiekrise in China. Dort wird die Kohle knapp und die Regierung hat teilweise den Strom rationiert. Davon waren viele Industriebetriebe betroffen, die meist viel Energie verbrauchen und die natürlich auch wieder Teile für europäische oder amerikanische Verbrauchsgüter herstellen.

Überbietungswettbewerb bei Holz

Auch die Knappheit beim Holz hat nicht nur mit der Pandemie zu tun. Was den Transport angeht leiden die Betriebe sicher auch darunter. Aber die Hauptgründe sind die Waldbrände in den USA und der Bergkieferkäfer in Kanada. Beide haben die Bestände dermaßen dezimiert, dass das Angebot an Holz deutlich zurückging. Die US-Importeure haben dann ihr Holz in Europa eingekauft und mit den anderen Käufern aus China oder Indien einen Überbietungswettbewerb angezettelt.