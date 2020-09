Corona-Tests: Wer sind Eurofins und Ecolog und wie arbeiten sie?

Während meines Urlaubes auf Formentera wurden die Balearen zum Corona-Risikogebiet erklärt. Beim Heimflug musste ich also am Flughafen München einen Coronatest machen und begab mich wie angeordnet in häusliche Quarantäne. Nach den Testpannen, von denen ich gelesen hatte, war ich gespannt, wie lange es dauern würde, bis das Ergebnis übermittelt wird.

Völlig überraschend kam bereits nach einem halben Tag per Mail eine Laboranalyse. Nach anfänglichen Leseproblemen und einiger Kommunikation mit dem Testcenter konnte ich das Ergebnis einsehen, doch es war von einem sieben Jahre älteren Gleichnamigen - nicht von mir. Zudem war dieses falsch zugesandte Ergebnis etwa zwei Wochen alt.

Meine richtige Laboranalyse kam dann erst nach vier Tagen, obwohl eine Zustellungsfrist von maximal 48 Stunden gefordert wird. Wie konnte die Datenpanne passieren?

Dienstleister Ecolog in Erklärungsnot

Ich bat um ein Interview bei dem Unternehmen Ecolog, das die Tests an den Bayerischen Flughäfen durchführt. Ein Interview wurde abgelehnt, es kam stattdessen eine schriftliche Stellungnahme.

Darin hieß es: "Hierbei handelt es sich um einen Einzelfall. Während unser Kunden-Support-Team Ihre Anfrage bezüglich Ihres Testergebnis bearbeitete, erschienen im System auch die Daten Ihres Namensvetters und es kam zu einer Verwechslung. (…) Ich bitte Sie um Entschuldigung für die entstandenen Unannehmlichkeiten."

Suche nach Pannen-Verantwortlichen

Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit LGL hat den Auftrag für die Testreihen an Ecolog vergeben. Laufend überprüft das LGL die Arbeit der Firma. Doch wie kann es dann zu einer Panne kommen und wie wird geprüft, ob daraus Konsequenzen gezogen werden? Auch das LGL war zu keinem Interview bereit, antwortete schriftlich, verwies bei der Datenpanne an das Unternehmen.

Zur Kontrolle heißt es: "Das LGL ist in engem, ständigem Kontakt mit den Dienstleistern. Es wird regelmäßig die Lage bewertet und es werden frühzeitig potenziell kritische Punkte angesprochen. (...) Darüber hinaus geht das LGL unabhängig davon auch potenziellen Fehlerquellen nach, zum Beispiel, wenn es Hinweise über mögliche Störungen in den Abläufen von dritter Stelle erhält."

Wer steht hinter Ecolog?

Doch wer steckt eigentlich hinter der Firma Ecolog? Der Hauptsitz ist in Dubai, Kerngeschäft: Militärdienstleistung. Ecolog organisierte bereits die Versorgung der Bundeswehrsoldaten im Kosovokrieg mit sauberer Wäsche und Toiletten. Auch in Afghanistan und im Irak war Ecolog im Einsatz. In Deutschland seien etwa 1.000 Menschen beschäftigt.

Für den Testauftrag in Bayern mussten in Kürze viele neue Mitarbeiter rekrutiert werden. Denn neben den Corona-Testzentren an den bayerischen Flughäfen betreut Ecolog auch Stationen in Augsburg, Ansbach, Nürnberg und Neustadt/Weiden. Ecolog übernimmt aber nur die Organisation.

Die Laboranalyse macht die Firma Eurofins, eines der weltweit größten Bioanalytik-Unternehmen mit Hauptsitz in Luxemburg. Die Firma hatte bislang auch den Auftrag, die Tests an den bayerischen Autobahnen und Bahnhöfen durchzuführen. Doch der Vertrag lief aus, es gab eine neue europaweite Ausschreibung.Die Bahnhöfe betreut nun die Rostocker Centogene AG. Die Teststationen an den Autobahnen übernehmen die Malteser und die Firma MTK-Krankentransporte. Möglicherweise kam der Wechsel auch wegen der Pannen.