Knappe Corona-Tests vor Weihnachten: Kein Grund zur Panik

Corona-Schnelltests sind wegen der immer noch hohen Infektionszahlen derzeit stark nachgefragt. Vielerorts sind sie gar knapp oder ausverkauft. Die Pandemie hat uns ein Grundprinzip der Marktwirtschaft immer wieder vor Augen geführt: Angebot und Nachfrage bestimmen den Markt und sind eng mit den Lieferketten verbunden.

Lieferketten reagieren träge auf Veränderungen

Besonders anschaulich war das schon zu Beginn der Pandemie, als Toilettenpapier knapp wurde, erklärt Heinrich Kuhn Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt.

Wenn Produkte, die normalerweise sehr gleichmäßig nachgefragt werden, plötzlich stark gefragt sind, könne es zu leeren Regalen kommen. Schlichtweg, weil Drogerien und Supermärkte nicht mit der hohen Nachfrage gerechnet und nicht entsprechend viel eingekauft haben. Außerdem sei die Lagerung von Ware teuer, weswegen viele Geschäfte häufig keine großen Bestände haben, erklärt Kuhn.

Wollen Menschen mehr Toilettenpapier als normalerweise, muss außerdem auch mehr Toilettenpapier produziert werden, was wiederum dauern kann. Die sogenannten Lieferketten sind langsamer als die Nachfrage, die von einem auf den anderen Tag exponentiell steigen kann.

Antigen-Schnelltests: Erst teuer, dann verramscht, jetzt wieder teuer

Ähnlich wie mit dem Toilettenpapier verhält es sich mit den Antigen-Corona-Tests. Diese Schnelltests für jedermann waren sehr gefragt, als sie im März dieses Jahres auf den Markt kamen. Jeder wollte sich daheim testen können. Die Regale in Supermärkten, Drogerien und Apotheken waren schnell leergefegt. Durch die hohe Nachfrage und das geringe Angebot stieg der Preis der Schnelltests teils rasant, erklärt Canan Hecht. In ihrem Großhandel für Schutzkleidung und medizinische Produkte "MTC GmbH Europe" in Landshut erlebt sie den Markt der Corona-Schnelltests als "sehr dynamisch".

Diese Dynamik hänge zum Beispiel mit der Zahl der Neuinfektionen zusammen. Im Sommer infizierten sich vergleichsweise wenige Menschen mit dem Coronavirus, zusätzlich konnte man sich kostenlos in Testzentren und Apotheken testen lassen. Die Schnelltests für Laien wurden nicht mehr so stark gebraucht. Sie wurden zum Ladenhüter und sehr günstig angeboten.

Nachfrage auch abhängig von Corona-Schutzmaßnahmen

Ein weiterer wichtiger Faktor sei die Politik, sagt Canan Hecht. Die Nachfrage nach Schnelltests steige "enorm", wenn die Regierung neue Corona-Schutzmaßnahmen verabschiede, erklärt die Großhändlerin. Durch die 3G-Regel am Arbeitsplatz zum Beispiel bestellten Firmen vermehrt Corona-Schnelltests. Auch im privaten Bereich sind die Tests aktuell gefragt, vor allem seit der 2G plus-Regel unter anderem für Sport- und Kultureinrichtungen Anfang Dezember.

Jetzt vor den Feiertagen wollen sich viele selbst testen, um sich und ihre Familie nicht zu gefährden. Insofern könnte es möglicherweise wieder zu Hamsterkäufen kommen, prognostiziert BWL-Professor Heinrich Kuhn. Doch es gebe ausreichend Möglichkeiten für einen Corona-Schnelltest.

Test-Möglichkeiten wieder ausgebaut

Wer sich früh genug um einen Termin kümmert, kann sich zum Beispiel in einem Test-Zentrum testen lassen, erklärt Carolin Mauz von den Johannitern Bayern. Die bayernweit 23 Testzentren der Hilfsorganisation seien zurzeit stark ausgelastet. Deshalb sei es sinnvoll, sich frühzeitig einen Termin geben zu lassen. Finden könne man die Testzentren online unter www.johanniter.de/bayern. Auch das Bayerische Rote Kreuz bietet kostenlose Bürgertests an. Diese Zentren sind online auf den Seiten des BRK aufgelistet.

Nicht nur Hilfsorganisationen haben Testzentren eingerichtet, auch Apotheken testen kostenlos, bestätigt Peter Sandmann, Vorstandsmitglied im Bayerischen Apothekerverband. Unter www.mein-apothekenmanger.de sind alle 870 Apotheken in Bayern verzeichnet, die Tests anbieten. Die nächstliegenden Apotheken mit dem entsprechenden Angebot findet man, wenn man seinen Ort oder seine Postleitzahl in die Suchmaske der Website eingibt.

Auf den Seiten des bayerischen Gesundheitsministeriums seien außerdem die Testzentren in den Landkreisen und Städten, alle Arztpraxen, die Tests anbieten sowie Apotheken mit einem Testangebot verzeichnet, erklärt Sandmann. All diese Testzentren bestätigen das Ergebnis mit einem offiziell anerkannten Zertifikat.

Früh genug Tests kaufen, keine unnötigen Tests kaufen

Wer sich lieber selbst testen möchte, greift zum Laientest für zuhause. Supermärkte, Drogerien und Apotheken bieten sie an. Aktuell habe sich die Lage wieder etwas entspannt, sagt Peter Sandmann vom Bayerischen Apothekerverband.

Die Apotheken hätten momentan ausreichend Schnelltests vorrätig. Sollten die Tests in einer Apotheke einmal ausverkauft sein, könnten andere Apotheken noch ausreichend zur Verfügung haben. "Meine Empfehlung ist tatsächlich, sich frühzeitig zu überlegen: Wie viele Tests brauche ich? Und frühzeitig anfangen, diese Tests zu kaufen und nicht erst am Heiligen Abend. Weil dann könnte es unter Umständen wirklich eng werden", sagt Sandmann.

Begrenzte Abgabe von Tests an Kunden

Damit möglichst viele Kunden an Schnelltests kommen, haben manche Supermärkte und Drogerien die Anzahl an Tests eingeschränkt, die pro Kunde verkauft werden. Rossmann zum Beispiel hat "die Abgabemenge auf zehn Testungen pro Kunde begrenzt", erklärt das Unternehmen auf BR-Anfrage.

Grundsätzlich sei die Verfügbarkeit der Selbsttests gesichert, antwortet Aldi Süd. Infolge von Nachfragespitzen könne es jedoch vereinzelt vorkommen, dass mancherorts die Tests vorübergehend vergriffen seien. Aldi Süd bittet seine Kunden, die Selbsttests nur in haushaltsüblichen Mengen einzukaufen.

Trotz möglicher Engpässe Entwarnung

Sebastian Bayer, im Vorstand der Drogeriemarktkette dm verantwortlich für das Ressort Marketing und Beschaffung, erklärt: "Aufgrund der schwankenden Nachfrage sowie gestörter Lieferketten kann es dazu kommen, dass nicht immer alle Produkte ausreichend verfügbar sind". Die Filialen der Drogeriemarktkette würden jedoch regelmäßig mit neuer Ware beliefert.

Auch BWL-Professor Heinrich Kuhn beruhigt. Die Produktion und Lieferung von Corona-Schnelltests müsse sich aktuell noch der höheren Nachfrage anpassen. "Aber ich bin da optimistisch. Das wird sich bestimmt wieder einschwingen und man braucht halt eben ein bisschen Geduld", sagt Kuhn. Sollten die Schnelltests in einer Filiale ausverkauft sein, könne man noch in anderen Supermärkten, Drogerien und Apotheken nachfragen oder eben in ein Testzentrum gehen.