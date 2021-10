Corona-Tests, Tank-Preise, Inkasso: Das ändert sich im Oktober

Lange war es angekündigt, jetzt ist es soweit: ab dem 11. Oktober werden Corona-Tests in der Regel kostenpflichtig sein. Das meint vor allem die sogenannten "Bürgertests" (nach Paragraph 4a TestV). Also Abstriche bei Menschen, die weder nachweislich Kontaktpersonen waren noch typische Symptome aufweisen.

In diesen Fällen wird der Corona-Test weiterhin bezahlt

Laut dem Bayerischen Gesundheitsministerium gibt es aber Ausnahmen für Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können – also auch Kinder unter zwölf Jahren – und für all jene, die nachweislich den Verdacht haben, sich bei einer mit Corona infizierten Person angesteckt zu haben. Für Jugendliche von 12 bis unter 18 Jahren gilt eine Übergangsfrist bis 31.12.2021, in der die Kosten noch weiterhin übernommen werden.

Wie viel die Tests dann kosten werden und wo überall sie noch angeboten werden, dürfte sich erst nach und nach einpegeln.

Reformiertes Inkassorecht

Deutlich länger als um kostenpflichtige Coronatests wurde um die Inkassorechtsreform gerungen. Nun tritt sie am 01. Oktober in Kraft. Erklärtes Ziel der Bundesregierung ist es, Schuldnerinnen und Schuldner besser vor überzogenen Inkassogebühren zu schützen.

Nach der alten Regelung kamen zu allen nicht bezahlten Beträgen bis 500 Euro Inkassokosten von mindestens 49 Euro dazu. Bei Beträgen über 500 Euro stiegen die Inkassokosten prozentual.

Inkassogebühr kann sich halbieren

Die größte Änderung liegt jetzt darin, dass die Inkassogebühr von 49 Euro etwas sinkt, auf dann 44,10 Euro. Und wenn die Schulden schnell und ohne Widerspruch beglichen werden, halbiert sie sich sogar knapp, auf etwa 24 Euro.

Auch neu ist, dass bei Forderungssummen von unter 50 Euro die Rechtsanwaltsgebühr auf maximal 30 Euro gedeckelt ist, bei sofortiger Zahlung ohne Widerspruch wären das dann sogar nur noch 15 Euro.

Verbraucherzentrale begrüßt Deckelung, sieht aber noch Bedarf

Die Verbraucherzentrale Bayern begrüßt zwar diese Deckelung und die Verringerung der Inkassokosten. Sie kritisiert aber auch, dass bei Schulden ab 51 Euro wieder die kompletten 44,10 Euro Gebühren hinzukommen, was letztlich eine knappe Verdoppelung der Schulden bedeuten würde.

Außerdem warnt die Verbraucherzentrale davor, die Forderungen vorschnell zu bezahlen, um die Inkassogebühren möglichst zu halbieren. So könnte es schnell passieren, dass Verbraucherinnen und Verbraucher Schulden begleichen, die sie gar nicht haben.

Zudem gebe es aktuell wieder vermehrt Fälle von gefälschten Inkassobriefen – da sei ohnehin besondere Vorsicht geboten.

Preisvergleich an Tankstellen

Im Oktober wird außerdem eine EU-Richtlinie umgesetzt, die vor allem Autobesitzerinnen und -besitzer betrifft. An größeren Tankstellen hängen dann Plakate aus, die kurz und bündig aufzeigen, wieviel Euro durchschnittlich 100 Kilometer Autofahrt kosten – und zwar mit den jeweils verschiedenen Antriebsstoffen.

Das Bundeswirtschaftsministerium schreibt zu diesem "Energiekostenvergleich", man wolle so "für alternative Antriebe und Energieträger für Personenkraftwagen sensibilisieren".

Kritik kommt vom Verband der Mineralölwirtschaft

Bleibt nur die Frage, welche Zahlen dem zugrunde liegen. Geplant ist, dass die Listen vierteljährlich erneuert werden. Laut dem Verband der Mineralölwirtschaft sind es aber von vornherein verzerrte Zahlen. Denn beim Stromantrieb werde der haushaltsübliche Preis angesetzt. Wer aber unterwegs oder an einer öffentlichen Ladesäule seine Energie bezieht, zahlt mehr – manchmal ja sogar, ohne vorher zu wissen, wie viel es am Ende sein wird.

Was sich sonst noch ändert