Wegen Corona telefonische Krankschreibung bis Ende Mai möglich

Wer Husten oder Schnupfen hat, und eine Krankschreibung braucht, sollte sich in Corona-Zeiten besser nicht in ein Wartezimmer setzen. Aus diesem Grund hat das oberste Entscheidungsgremium im deutschen Gesundheitswesen, der Gemeinsame Bundesausschuss, eine Sonderregel bis Ende Mai verlängert, die eine telefonische Krankschreibung für bis zu sieben Tage ermöglicht. Damit solle das Infektionsrisiko in Arztpraxen für andere Patienten, aber auch für das Praxis-Personal, so gering wie möglich gehalten werden, erklärt der Bundesausschuss.

Zum Artikel "So ist die Rechtslage bei Krankschreibung wegen Corona-Infektion"

Sonderregelung gilt nur für leichte Atemwegserkrankungen

Ärztinnen und Ärzte, die eine Krankschreibung aus der Ferne ausstellen, müssen sich aber durch eine eingehende telefonische Befragung persönlich vom Zustand der Patienten überzeugen, betont der Bundesausschuss.

Die Sonderregelung betrifft nur leichte Atemwegserkrankungen, wer also wegen anderer Gesundheitsprobleme eine Krankschreibung braucht, muss weiterhin in der Regel eine Arztpraxis aufsuchen. Es gibt aber eine weitere Ausnahme.

Bei anderen Krankheiten: Krankschreibung per Video möglich

Wenn das Krankheitsbild es zulässt, ist auch bei Gesundheitsproblemen, die nichts mit den Atemwegen zu tun haben, eine Krankschreibung aus der Ferne möglich – und zwar per Videosprechstunde.

Wer schon Patient in der jeweiligen Praxis ist, kann nach einer Video-Untersuchung bis zu sieben Tage krankgeschrieben werden, wer neu in der Praxis ist, bis zu drei Tage.