Steigende Krankheitszahlen belasten die bayerische Wirtschaft

Die Unternehmen hätten in den vergangenen zwei Jahren gelernt, mit steigenden Infektionszahlen umzugehen, so der Bayerische Industrie- und Handelskammertag. Dennoch wird mit einem zusätzlichen Dämpfer für die Konjunktur gerechnet: Weil nach wie vor in der bayerischen Wirtschaft Arbeitskräftemangel herrscht und alle Mitarbeiter dringend gebraucht werden.

Ein Balanceakt: Betriebe offenhalten und Mitarbeiter schützen

Welche Branchen zur Zeit besonders von Krankschreibungen betroffen sind, dazu gibt es Seitens der IHK keine Auswertungen. Die Betriebe seien aber wachgerüttelt und wüssten, dass sie mit Hygienevorschriften und Homeoffice die Lage verbessern können.

"Deshalb herrscht hier jetzt auch keine Panik oder kein Alarmismus. Sondern es herrscht hier jetzt wirklich professioneller Umgang." Manfred Gößl, Bayerischer Industrie- und Handelskammertag

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssten geschützt, aber die Betriebe dürften nicht mehr geschlossen werden, so Gößl. Die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft fordert indes noch klarere und besser umsetzbare Vorgaben, wie Infektionsschutz in Unternehmen gewährleistet werden kann.