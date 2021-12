Corona-Sonderzuschlag für Privatversicherte

Die Corona-Krise hat unter anderem die Kosten im Gesundheitswesen steigen lassen. An diesen Mehrkosten sollen sich kommendes Jahr auch Privatversicherte beteiligen. Sie müssen einen Sonderzuschlag zahlen. Konkret gilt das für alle, die in der privaten Kranken- und Pflegeversicherung sind. In den kommenden Tagen werden sie darüber informiert, dass der Sonderzuschlag für das Jahr 2022 fällig wird.

Privatversicherte zahlen 2022 einen Corona-Sonderzuschlag

Im Gesamtjahr 2022 zahlen Privatversicherte, die nicht als Beamte Anspruch auf Beihilfe haben, knapp 41 Euro als Corona-Sonderzuschlag, Beamte zahlen 88 Euro. Der Unterschied erkläre sich dadurch, dass es unter Beamten wesentlich mehr Pflegebedürftige gebe als bei anderen Privatversicherten, heißt es vom Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV). Deswegen werden Beamte auch stärker beteiligt. Der Grund, warum die Bundesregierung den auf ein Jahr befristeten Sonderbeitrag beschlossen hat, gelte aber für alle Privatversicherten, erklärt der Verbands-Geschäftsführer Stefan Reker.

In der Pandemie habe der Gesetzgeber einen Rettungsschirm für die Pflege eingeführt. Denn Pflegeeinrichtungen und -Bedürftige seien in dieser Zeit besonders gefährdet und belastet. Die Privaten Krankenversicherungen hätten mit rund 500 Millionen Euro unterstützt, damit die Pflegeheime nicht Konkurs gehen. Mit diesem Geld werden sogenannte außerordentliche Aufwendungen der Einrichtungen finanziert. Dazu sind zum Beispiel zusätzliches Personal, Masken und Desinfektionsmittel sowie Corona-Tests. Dieser Rettungsschirm werde jetzt den Privatversicherten in Rechnung gestellt, sagt Reker.

Der PKV-Verband betont, dass Privatversicherte trotz des Corona-Zuschlags insgesamt weniger Beiträge zahlen als gesetzlich Versicherte.