Corona-Soforthilfen: Bereits rund 6.000 Rückzahlungen in Bayern

In der Corona-Pandemie hat der Staat Unternehmen und Selbstständige mit Milliardenhilfen unter die Arme gegriffen. Rund 2,2 Milliarden Euro Soforthilfen sind in Bayern geflossen, um Liquiditätsengpässe zu überbrücken und um Insolvenzen zu verhindern. Was zu viel war, muss nun zurückgezahlt werden. Rund 6.000 Betroffene haben das bereits getan, teilte das Bayerische Wirtschaftsministerium mit.

Rückzahlungen sollen "sehr kulant" geregelt werden

Die Antragsteller hatten damals nur Schätzungen abgegeben, wie hoch ihr finanzieller Engpass sein würde. Jetzt müssen alle überprüfen, ob ihre Prognose wirklich eingetreten ist und nicht etwa zu viel ausgezahlt wurde. Das Ministerium weist darauf hin, dass diese Prüfung unverzüglich durchzuführen ist, ohne schuldhaftes Verzögern. Die Rückzahlungsfrist läuft bis Mitte 2023.

Die Staatsregierung will die Rückzahlungen "sehr kulant" regeln. Beschlossen werden sollen etwa "großzügige zinslose Stundungsmöglichkeiten". Zudem solle es möglich sein, Rückzahlungen über einen Zeitraum von 24 Monaten zu strecken. Wirtschaftliche Existenzen dürften nicht in Gefahr geraten, hieß es aus dem Umfeld der Staatsregierung.

Kritik vom Gründerverband

Der Verband der Gründer und Selbständigen Deutschland kritisiert die Rückzahlungsaufforderung. Sie komme zu einem Zeitpunkt, an dem viele Selbständige wegen Inflation und hoher Energiekosten wieder Sorgen hätten und sei nicht gerecht.