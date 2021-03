Corona-Soforthilfen: Auszahlung geht allmählich voran

Innerhalb von drei Wochen haben bayerische Unternehmen und Selbstständige 900.000 Euro auf ihre Konten bekommen. Geld, um Löcher zu stopfen, Kredite zu bedienen und irgendwie über die Runden zu kommen. Laut dem bayerischen Wirtschaftsministerium wurden mittlerweile rund 2,4 Milliarden Euro an direkten Hilfen verteilt (Stand 12.3.).

Davon entfallen 1,6 Milliarden Euro auf die November- und Dezemberhilfe, und knapp 800 Millionen Euro wurden im Rahmen der Überbrückungshilfen I bis III bewilligt.

Erhebliche Software-Probleme am Anfang

Anfang Februar waren es noch insgesamt 1,5 Milliarden Euro gewesen, obwohl die Auszahlung längst hätte rollen sollen. Damals hakte es vor allem an der Software. Der Bund hatte erst darauf bestanden, allen Ländern dasselbe Programm bereitzustellen, um die Anträge zu bearbeiten. Dann aber dauerte es sehr lange, bis die Software startklar war, und noch dazu war sie voller Programmierfehler, wie damals der Präsident der IHK für München und Oberbayern Eberhard Sasse kritisierte.

Neue Probleme mit Betrugsfällen

Mittlerweile scheint dieses Problem zwar weitgehend gelöst zu sein. Allerdings tritt derzeit ein neues auf: Bei der Prüfung gibt es immer wieder Verdachtsfälle auf Betrügereien. Deshalb hat das Bundeswirtschaftsministerium Anfang März die Auszahlung der Soforthilfe III zeitweise eingestellt. Auf die Auszahlung aus den anderen Hilfstöpfen soll sich das aber nicht ausgewirkt haben. In Bayern wurden bislang über 1.500 solcher Verdachtsfälle bei den Auszahlungsstellen bemerkt.

Betrügereien gab es auch schon mit den ersten Corona-Soforthilfen. Der bisher größte wird am Landgericht München verhandelt. Ein 31-Jähriger soll mit verschiedenen, gefälschten Identitäten mindestens 91 Mal versucht haben, sich Soforthilfen zu erschleichen. Insgesamt sei er so an fast 68.000 Euro gelangt.

Die vielen ehrlichen Selbstständigen, Unternehmerinnen und Unternehmer beschäftigt derweil die Frage, ob und wenn ja, in welcher Höhe sie ihre erhaltenen Soforthilfen oder Überbrückungshilfen zurückzahlen müssen.

Rückzahlung nur bei falsch gestelltem Antrag

Das bayerische Wirtschaftsministerium schreibt dazu auf seiner Website, dass die Corona-Soforthilfen, die über den ersten Lockdown helfen sollten, nicht zurückgezahlt werden müssen, sofern die beantragte Summe die tatsächlichen Betriebsausgaben nicht übersteigt. Sofern also bei der Antragstellung alle Angaben korrekt waren und sich auch die Umsatz-Prognosen im Nachgang als richtig erwiesen haben, dürfte es nicht zu solch einer Rückzahlung kommen.

Es gibt allerdings auch Sonderfälle. Beispielsweise haben manche Betriebe wie in der Gastronomie oder in der Kosmetik nach dem ersten Lockdown sehr schnell wieder sehr viel Umsatz machen können. Hat dieser eine bestimmte Grenze überschritten oder konnte der vorher prognostizierte Liquiditätsengpass anderweitig ausgeglichen werden, können auf solche Betriebe Rückzahlungsaufforderungen zukommen.

In solchen Fällen raten Anwälte dazu, mit offenen Karten zu spielen und sich an die Bewilligungsstelle zu wenden. Und zwar am besten noch bevor die Steuererklärung 2020 eingereicht wird – denn spätestens da kommen alle Zahlen auf den Tisch.

Nachverhandlung nur per Klage

Wer also zu viel Geld erhalten hat, wird aufgefordert, es von sich aus zurückzuzahlen. In Bayern wurden bislang 165 Millionen Euro freiwillig zurückgezahlt. Alle anderen Fälle gelten bis auf weiteres als abgeschlossen.

Wer hingegen befürchtet, die endgültige Hilfszahlung könnte zu gering ausgefallen sein, der sollte sie von einem Steuerexperten prüfen lassen. Gegen den Bescheid kann allerdings nur eine Klage beim zuständigen Verwaltungsgericht eingereicht werden, ein Widerspruch bei der Behörde ist nicht möglich.

Bescheide über eine halbe Milliarde Euro stehen noch aus

Für die November- und die Dezemberhilfe sind jeweils rund 60.000 Anträge bei der IHK für München und Oberbayern eingegangen, die mit der Auszahlung der Hilfsgelder bayernweit betraut ist. Betroffene haben Gelder von knapp 2,1 Milliarden Euro beantragt, es fehlen also noch Entscheidungen über eine halbe Milliarde Euro.

Bei den Überbrückungshilfen gestaltet es sich ähnlich, allerdings fallen hier die beantragten Zahlungen niedriger aus. Das liegt daran, dass die Überbrückungshilfen anders als die November- und Dezemberhilfe nur Fixkosten abdecken sollen. Hierzu hat die Industrie- und Handelskammer einen ausführlichen Frage-Antwort-Katalog erstellt.

