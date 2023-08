Corona-Soforthilfe: Bayernweit erste Klage gegen Rückzahlung

Damit hatte Jürgen Büttner aus Lauf an der Pegnitz nicht gerechnet: Als er Anfang Juli dieses Jahres zum Briefkasten ging, war darin auch Post von der Regierung von Mittelfranken. Es ging um die Corona-Soforthilfe, diese solle er nun zum größten Teil zurückzahlen – Jürgen Büttner war geschockt. Seit Ausbruch der Pandemie bis Ende des Jahres 2020 lag sein Führungskräfte-Coaching brach. Dafür beantragte er die staatlichen Hilfen, von denen es hieß, sie müssten nicht zurückgezahlt werden. 9.000 Euro in Summe erhielt er vom Staat, der will jetzt aber 6.700 Euro davon zurückhaben.

Mittelfranken verschickt erste Rückzahlungsbescheide

Nun hat die Regierung von Mittelfranken als bislang einzige Bezirksregierung in Bayern Rückzahlungsbescheide verschickt. Jürgen Büttner ist einer der ersten, der einen solchen im Briefkasten fand, seine Anwälte reichen heute die bayernweit erste Anfechtungsklage gegen einen Rückzahlungsbescheid der Corona-Soforthilfe am zuständigen Verwaltungsgericht Ansbach ein.

Anwälte: Vertrauensbruch des Staates

Die Würzburger Anwaltskanzlei Steinbock und Partner vertritt Büttner und eine nach eigener Aussage dreistellige Zahl von Unternehmen und Solo-Selbstständigen. Rechtsanwalt Nils Bergert sieht im BR-Interview die Rückforderung als "rechtswidrig" an und wolle sich dagegen zur Wehr setzen.

Das Wirtschaftsministerium habe im Jahr 2021 mitgeteilt, dass keine flächendeckende Rückzahlung erfolge, die Antragssteller ihr Geld behalten dürften, so der Anwalt. "Eineinhalb Jahre später machen sie eine Rolle rückwärts und fordern das Geld doch zurück. Da wollen wir sagen: Es besteht ein Vertrauensschutz", meint Nils Bergert. Auch in einer Pressemitteilung von Olaf Scholz (SPD), damals noch Bundesfinanzminister, hieß es am 23. Februar 2020: "Wir geben einen Zuschuss, es geht nicht um einen Kredit. Es muss also nichts zurückgezahlt werden." Selbst wenn es ein Recht auf die Rückzahlung gebe, sei das jetzt nach insgesamt drei Jahren verwirkt, so Bergert.

Teilerfolg am Verwaltungsgericht München

Bereits Ende Mai konnte die Anwaltskanzlei einen ersten Erfolg in Sachen Rückzahlung der Corona-Soforthilfen verbuchen. So reichten sie am Verwaltungsgericht München eine Feststellungsklage gegen die Rückzahlung ein – unter anderem, um eine Pflicht am Online-Meldeverfahren auszuhebeln. Dieses war eingeführt worden, um eine mögliche Rückzahlung der Unternehmen an den Staat zu prüfen. Das war zuvor bereits als rechtswidrig kritisiert worden.

"Aufgrund unserer Klage hat die Regierung von Oberbayern nun ausdrücklich erklärt, dass eine Rückmeldung über das Online-Verfahren nicht notwendig ist", sagt Nils Bergert. Eine Rückmeldung über Anwälte sei ausreichend, dort könne auch angegeben werden, warum keine Rückzahlungspflicht bestehe.

"Stinksauer": Bedingungen nachträglich geändert

Der Würzburger Anwalt sieht die Argumente gegen eine Rückzahlung der Soforthilfen im Fall von Jürgen Büttner – aber auch allgemein – als gewichtig an. Ein Erfolg der Klage sei schwer einzuschätzen, eine vergleichbare Entscheidung habe es in Bayern bislang nicht gegeben. In Nordrhein-Westfalen dagegen entschied das Oberverwaltungsgericht Münster bereits, dass die Rückforderung der Soforthilfen rechtswidrig sei.

Es sei unzulässig, die gesetzlichen Bedingungen nachträglich zu ändern. Das macht auch Jürgen Büttner "stinksauer". Anfangs durften zum Beispiel Personalkosten beim Antrag der Soforthilfe geltend gemacht werden, nun nicht mehr.

Einzelentscheidungen mit Symbolwirkung?

"Jedoch ist es eine bundeslandspezifische Sache, das heißt es gibt keine Garantie, dass die Entscheidung auch in Bayern so ausfällt", sagt Rechtsanwalt Bergert. Demnach könne man auch im Moment nicht sagen, ob es jetzt zur großen Klagewelle komme oder nicht. Die Entscheidung im Fall Büttner könnte aber eine Symbolwirkung auf zukünftige Fälle haben.