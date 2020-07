Corona: Söder will mehr Besucher bei Kultur-Events zulassen

In Bayern sollen schon bald noch mehr Menschen an Kunst- und Kulturveranstaltungen teilnehmen dürfen. Ministerpräsident Markus Söder kündigte in der BR-Sondersendung "Wirtschaft im Corona-Schock" an, dass die Zahl der Besucher in Innenräumen von 100 auf 200 steigen dürfe und in Außenbereichen von 200 auf 400. Allerdings, so Söder, werden weiter die strengen Hygiene-Auflagen gelten.

Die Änderung soll kommende Woche beschlossen werden. Die Entscheidung muss das bayerische Kabinett treffen, dessen nächste Sitzung findet am Dienstag auf der Insel Herrenchiemsee statt.

Appell von Kulturbranche an die Politik

Damit geht Söder auch auf Forderungen der Kulturbetriebe ein, die besonders stark unter den Einschränkungen leiden, die in Folge der Corona-Pandemie verhängt wurden. In der Sendung appellierte beispielsweise der Theaterdirektor Volker Heißmann an die Politik, dass es wichtig sei, dass die Zahl der Zuschauer bei Veranstaltungen wieder steige. Er sprach dabei sogar von 500 Zuschauern. Kulturschaffende bräuchten Zuschauer und vor allem Soloselbständige der Branche wieder eine Perspektive für Auftritte und damit Einnahmen.