vor 23 Minuten

Corona setzt Nürnbergs Hotelbranche zu

Fast jedes zweite Hotel in Nürnberg hat in Folge der Corona-Krise Beschäftigte entlassen oder Verträge nicht verlängert. Die Lage der Hotelbranche in Nürnberg sei prekär, sagt Oberbürgermeister Marcus König (CSU). Es drohen weitere Entlassungen.