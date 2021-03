Corona-Selbsttest: Wo bekommt man ihn, was kostet er?

Neben den sogenannten PCR-Tests, deren Ergebnis erst nach mehreren Stunden vorliegt, gibt es Schnelltests, die schon nach wenigen Minuten anzeigen, ob man sich mit Corona infiziert hat. Diese Antigen-Tests lässt man in der Regel von geschultem Fachpersonal vornehmen, denn ein Stäbchen wird dabei tief in den Hals-Nasenraum eingeführt. Doch jetzt sind auch in Deutschland die ersten Corona-Tests verfügbar, die in der Handhabung einfacher sind und deshalb auch selbst durchgeführt werden können.

Welche Selbsttests gibt es?

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hat inzwischen mehreren sogenannten "Tests zur Eigenanwendung durch Laien" eine Sondergenehmigung erteilt. Mitte Februar hatten rund 30 Anbieter entsprechende Anträge gestellt. Bisher haben sieben Tests die Genehmigung bekommen. Jeder dieser Tests hat vom Institut eine "BfArM-AT-Nummer" erhalten. Unter den Anbietern der bisher zugelassenen Tests befinden sich auch solche der breiten Öffentlichkeit bekannte Namen wie Siemens Healthineers und Roche.

Wo sind die Tests erhältlich?

Sowohl der Handel als auch die Apotheken haben angekündigt, in den kommenden Tagen solche Selbsttest-Kits anzubieten. Die Bestellungen seinen bereits erfolgt, heißt es aus den entsprechenden Verbänden.

Bereits am heutigen Samstag will der Discounter Aldi erste Test-Kits anbieten. Doch auch andere Discounter und Supermärkte wollen bald folgen. Drogeriemarkt-Ketten wie dm und Rossmann stehen ebenfalls in den Startlöchern. Allerdings weisen die Drogerieketten darauf hin, dass es zu Unsicherheiten bei der Auslieferung kommen kann. Mehrere Hersteller sitzen in China - und daher kann es zu transportbedingten Verzögerungen kommen.

In Apotheken können sich Kunden zwar auch vom Personal direkt vor Ort testen lassen, doch auch hier werden die Selbsttests sehr bald zum Kauf angeboten.

Was kosten die Selbsttests?

Die Discount-Kette Aldi Süd hat ihre Preise bereits bekannt gegeben. Sie bietet das Produkt "Aesku Rapid" der deutschen Aesku Group an. Eine Packung mit fünf Tests wird 24,99 Euro kosten. Die Abgabe ist zunächst auf eine Packung pro Person begrenzt. Generell gehen Fachleute davon aus, dass die Schnelltests zu Preisen zwischen fünf und zehn Euro pro Test und als Packungen mit mehreren Tests in den Handel kommen werden.

Unterschied: Antigen-Test - Antikörper-Test

Im Handel sind bereits jetzt sogenannte "Antikörper-Schnelltests" erhältlich. Zu Preisen um die 50 Euro kann ein solcher Test erworben und zuhause durchgeführt werden. Dabei entnimmt man sich eine geringe Blutmenge aus der Fingerspitze. Zur Auswertung muss die Testprobe anschließend in ein Labor eingesandt werden. Corona-Antikörper-Tests erfassen jedoch nicht das Virus selbst, sondern die Immunreaktion des Körpers auf einen Erreger. Einige Tage nach einer Infektion bilden sich Antikörper, die sich im Blut gut nachweisen lassen.

Das genau ist der Haken an diesen Tests: Sie arbeiten mit einer mehrtägigen zeitlichen Verzögerung, zeigen keine akute, sondern eine bereits durchgemachte Corona-Infektion und sind daher als Ersatz für PCR-Tests im Gegensatz zu den Antigen-Tests nicht geeignet.