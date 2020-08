Corona-Reisewarnung: Das ist Ihr Recht

"Die Corona-Pandemie ist seit Anfang des Jahres bekannt und gehört mittlerweile zum allgemeinen Lebensrisiko." Mit dieser Begründung weigere sich eine Reiseagentur, einen Urlaub auf die Ferieninsel Mallorca kostenlos zu stornieren, erzählt ein Betroffener dem Bayerischen Rundfunk. Er fürchtet deshalb, entweder trotz der Reisewarnung den Urlaub antreten zu müssen oder seine Zahlungen zu verlieren.

Klare Rechtslage bei einer Reisewarnung

Für Verbraucherschützer ist der Fall dagegen eindeutig: bei einer vom Auswärtigen Amt ausgesprochenen Reisewarnung für ein Land/Gebiet können Kunden einen kurz bevorstehenden Urlaub dorthin

kostenlos stornieren und bereits gezahltes Geld zurückverlangen.

Einen Gutschein brauchen sie nicht zu akzeptieren.

Verbraucherschützer berufen sich auf geltendes Recht

Laut §651 Absatz 3 BGB kann der Reiseveranstalter keine Entschädigung bei einer Stornierung verlangen, "wenn am Bestimmungsort oder in dessen unmittelbarer Nähe unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände auftreten, die die Durchführung der Pauschalreise oder die Beförderung von Personen an den Bestimmungsort erheblich beeinträchtigen."

Die Reise wird erheblich beeinträchtigt durch die Corona-Situation. Das Auswärtige Amt warnt aufgrund hoher Infektionszahlen ausdrücklich vor nicht notwendigen, touristischen Reisen in viele Länder wie eben auch nach Spanien, mit Ausnahme der Kanarischen Inseln.

Problemfall: ausländische Reiseveranstalter

Anders sieht es aus, wenn der Kunde bei einem Anbieter im Ausland gebucht hat. Dann kann das Recht des dortigen Landes statt des deutschen gelten.

Wer Ärger mit einem Reiseveranstalter hat, sollte sich an einen auf Reiserecht spezialisierten Anwalt wenden oder an eine Verbraucherzentrale.