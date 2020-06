Corona-Reisebestimmungen: Neue IT für mehr Durchblick

Wer derzeit eine Reise ins Ausland plant, kann leicht verwirrt werden. Kaum durchschaubar ist, wo man hin darf und unter welchen Bedingungen, was aufgrund von Corona erlaubt ist und was nicht. Selbst die Fachleute in den Reisebüros und die Veranstalter haben es schwer, den Überblick zu behalten. Ständig ändert sich etwas. Das könnte sich mit einer neuen Technik ändern.

Rechtssicherheit per Mausklick

Die schwäbische Firma A3M, die sich auf weltweite Krisenfrühwarnungen spezialisiert hat, hat deshalb nun zusammen mit dem Deutschen Reiseverband ein Informationssystem entwickelt, das ganz leicht den Durchblick verschaffen kann.

Das kostenpflichtige Online-Portal zeigt an, was in einem Land beziehungsweise in einer Region aktuell gilt. Wie sind die Einreisebestimmungen, die Quarantäne-Regeln? Darf man den Pool benutzen? Sind die Bars geöffnet? Wenn sich irgendetwas ändert, kann auf diese Weise ein Reisebüro oder ein Veranstalter sofort reagieren und den Kunden noch vor Urlaubsantritt informieren.

Nach Ansicht der Entwickler ist diese Datenbank eine große Hilfe für die Branche, um nach dem Ende der Reisewarnung in wenigen Tagen den Deutschen einen Urlaub im Ausland wieder schmackhaft machen zu können.