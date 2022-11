Neue bayrische Corona-Regeln am Arbeitsplatz - Was jetzt gilt

Statt Pflicht zur Isolation nun Pflicht zum Tragen einer Maske: Seit 16. November gelten in Bayern andere Regeln für Menschen, die sich mit Corona infiziert haben. Das wirkt sich auch am Arbeitsplatz aus. Beschäftigte und Betriebe müssen einiges beachten.

Bei Corona-Infektion Maske statt Isolation

Wer positiv getestet wurde, musste sich bisher für mindestens fünf Tage in Isolation begeben und zwar auch dann, wenn er keine Symptome aufwies. Ab sofort dürfen Betroffene das Haus verlassen, müssen jedoch mindestens fünf Tage lang eine Maske aufsetzen. Das bayerische Gesundheitsministerium empfiehlt eine FFP2-Maske.

Wer sich nur im Freien bewegt, einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhält oder in Innenräumen nicht auf einen Risikopatienten trifft, der darf den Mundschutz ablegen. All das gilt im Prinzip auch am Arbeitsplatz. Nur in medizinischen und pflegerischen Einrichtung, also zum Beispiel Krankenhäusern oder Pflegeheimen, dürfen Infizierte im Kontakt mit Risikopatienten oder Bewohnern nicht eingesetzt werden.

Gesundheitsminister Klaus Holetschek CSU) wartet mit einer Empfehlung für alle auf: "Wer krank ist, bleibt zu Hause." Wie schon bisher können sich Betroffene von ihrem Arzt krankschreiben lassen. Der Arbeitgeber überweist das Einkommen dann für sechs Wochen. Danach gibt es Krankengeld von der Kasse.

Krankschreiben kein Muss

Wer keine Symptome hat, den muss der Arzt nicht krankschreiben. Er könnte ja zum Beispiel von zu Hause ausarbeiten. Und der Betroffene darf mit Mundschutz zum Arbeiten in die Firma gehen. Eine Pflicht, die Infektion zu melden, besteht laut IHK für München und Oberbayern ebenfalls nicht. So sieht es auch die DGB Rechtsschutz GmbH.

Allerdings dürfte das ständige Tragen einer Maske sowohl dem Arbeitgeber, aber auch Kolleginnen und Kollegen auffallen. Der Rat deshalb sowohl von Arbeitgeber als auch von Seite der Gewerkschaften: die Infektion melden. Das erleichtert es dem Betrieb, den Rest der Belegschaft zu schützen.

Schutzvorschriften anpassen

Der Arbeitgeber hat eine Fürsorgepflicht dem Personal gegenüber. Er muss für den entsprechenden Schutz am Arbeitsplatz zu sorgen. Er könnte Infizierte zum Beispiel, wo möglich, in ein eigenes Büro setzen oder ins Homeoffice schicken. Er könnte allen Kolleginnen und Kollegen, die in Kontakt mit dem Infizierten kommen, einen Mundschutz oder regelmäßige Tests vorschreiben. Das gehöre, so der DGB Rechtsschutz, mit zur Fürsorge. Die Kosten trägt dann der Arbeitgeber.

Er kann den Betroffenen sogar von der Arbeit freistellen. Dann muss er ihr oder ihm aber weiterhin das Gehalt zahlen. Die Freistellung, so die IHK, erfolgt auf Kosten des Arbeitgebers. Von sich aus mit Rücksicht auf Kolleginnen und Kollegen oder Kunden ohne Absprache nach einem positiven Test zu Hause zu bleiben, sei problematisch, so die Arbeitsjuristen. Der Betroffene riskiere, dass der Arbeitgeber ihm den Lohn streicht. Er schuldet ihm ja die Leistung.

Auf der anderen Seite könnte der Arbeitgeber den Infizierten auffordern, am Arbeitsplatz zu erscheinen, wenn er nicht krankgeschrieben ist. Dann muss er aber auch entsprechende Schutzmaßnahmen ergreifen – so die Rechtsexperten des DGB.

Rücksichtsvolles Miteinander

Mit einem Infizierten zusammenzuarbeiten dürfte nicht jedem gefallen – auch wenn Maskenpflicht besteht. Unter Umständen könnten andere Beschäftigte die Zusammenarbeit ablehnen. Die IHK spricht von einem möglichen Leistungsverweigerungsrecht. Das müsste im Einzelfall geprüft werden. Auch hier gilt: besser darüber sprechen und Lösungen suchen, statt einfach aus Rücksicht auf andere zu Hause zu bleiben.