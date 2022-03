Corona-Regeln für Firmen: Plötzlich allein verantwortlich

Lange haben die Menschen in Deutschland diesem Augenblick entgegen gefiebert: Der Staat lässt Corona-Beschränkungen weitgehend fallen. Seit dem 20. März gilt ein überarbeitetes Infektionsschutzgesetz. Unter anderem fällt die Homeoffice-Pflicht weg.

Rolf Anweiler von der Firma SHS Viveon begrüßt diesen Schritt, „da rein virtuell die Bindung und Zusammenarbeit der Mitarbeiter untereinander leidet.“ Dank des hybriden Arbeitsmodells, sei flexibles Arbeiten für die rund 100 Mitabeiter der Softwarefirma in Lochham bei München von Zuhause und im Büro weiterhin erlaubt.

Arbeiten im Homeoffice: Das neue Normal

Auch die Allianz setzt weiter voll auf das Arbeiten von Zuhause. Derzeit seien rund 80 Prozent der Angestellten mobil von zuhause aus tätig, während der gesamten Pandemiezeit schwankte der Wert zwischen 80 und 90 Prozent.

"Wesentlicher Teil unserer neuen Normalität ist ein erweiterter Flexibilitätsrahmen", erklärt eine Sprecherin des Versicherers. Gemeinsam mit den Gremien habe man bereits im vergangenen Jahr beschlossen, das mobile Arbeiten auszuweiten und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anzubieten, maximal 49 Prozent ihrer Arbeitszeit im Homeoffice zu verbringen.

Wachsende Sorge vor Corona-Infektionen

Weil die die 3G-Kontrollpflicht am Arbeitsplatz wegfällt und wieder mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Unternehmen kommen, steigt bei vielen Unternehmen die Sorge vor neuen Infektionswellen. Laut IHK für München und Oberbayern kritisieren einige, dass mit der weggefallenen (Kontroll-)Pflicht von 3G am Arbeitsplatz, die Arbeitgeber nun offiziell nicht mehr wissen, wer geimpft ist - bis auf den Pflege- und Gesundheitsbereich.

Deswegen investiert Oliver Fleidl, Geschäftsführer der Tanzschule am Deutschen Theater, gerne Geld für freiwillige Tests der Mitarbeiter*innen und Gäste. "Im Januar sind 75 Prozent meiner Belegschaft wegen Corona ausgefallen, das wird schnell existenzgefährdend", befürchtet der Unternehmer.

Kritik unter anderem an Hotspot-Regelung

Achim von Michel, Pressesprecher des Mittelstandsverbands BVMW, kann das gut nachvollziehen: "Unternehmer müssen jetzt genau gegenrechnen, was teurer ist: Mitarbeiter, die ausfallen, oder Masken und Tests."

Vor allem für Mittelständler aus dem produzierenden Gewerbe sei dies ein mittleres Drama. Er kritisiert zudem die Hotspot-Regelung. Dadurch würden die Regeln noch kleinteiliger statt deutschlandweit einheitlich. IHK-Arbeitsrechtlerin Frauke Kamp geht deswegen davon aus, dass viele Arbeitgeber in Bayern nach Prüfung des Infektionsgeschehens die bisherigen Maßnahmen erstmal weiter anwenden werden.