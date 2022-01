Quarantäne: Bald kein Lohn mehr für Ungeboosterte?

Zweifach geimpft gegen Corona reicht nicht mehr - das gilt wohl demnächst auch für Arbeitnehmer, die in Corona-Quarantäne müssen. Laut einem Kurzgutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags haben Arbeitnehmer keinen Anspruch mehr auf Lohnfortzahlung in Quarantäne, wenn diese durch eine Schutzimpfung hätte vermieden werden können. Bislang erhielten nur Ungeimpfte keine Lohnfortzahlung.

Fehlende Auffrischungsimpfung als Ausschlusskriterium

In dem Gutachten heißt es, dass keine Entschädigung erhält, "wer durch Inanspruchnahme einer Schutzimpfung oder anderen Maßnahme der spezifischen Prophylaxe, die gesetzlich vorgeschrieben ist oder im Bereich des gewöhnlichen Aufenthaltsorts des Betroffenen öffentlich empfohlen wurde,ein Verbot in der Ausübung seiner bisherigen Tätigkeit oder eine Absonderung hätte vermeiden können."

Wer einmal geimpft ist oder dessen Zweitimpfung mehr als drei Monate zurückliegt, hätte demnach also keinen rechtlichen Anspruch mehr auf eine Lohnfortzahlung in Quarantäne. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt mittlerweile eine Auffrischungsimpfung (Booster) bereits drei Monate nach der sogenannten Grundimmunisierung, also nach der Zweitimpfung.

"Das Fehlen der Covid-19-Auffrischimpfung würde dann zum Ausschluss des Entschädigungsanspruchs für den Verdienstausfall (...) führen", heißt es in dem zweiseitigen Gutachten.

Details zur Umsetzung noch nicht bekannt

Wann genau die Regelung umgesetzt wird und ob es eine Übergangsfrist gibt, ist aber noch offen. Die Regelung greift erst, nachdem die oberste Landesgesundheitsbehörde die Empfehlung selbst öffentlich ausgesprochen hat, heißt es in dem Gutachten weiter. Diese ist mit der Stiko-Empfehlung verknüpft. Das bayerische Gesundheitsministerin hat die dritte Impfung nun auch empfohlen, wie ein Sprecher der Behörde gegenüber BR24 bestätigt.

Auf seiner Homepage des Gesundheitsministerium zur Booster-Impfung ist nachzulesen: "Es ist dringend geboten, sich im Abstand von mindestens drei Monaten nach Abschluss der Grundimmunisierung beziehungsweise nach Infektion eine Auffrischungsimpfung geben zu lassen."

Rund sechs Millionen Menschen in Bayern geboostert

Seit Beginn der Corona-Impfkampagne haben sich laut Robert-Koch-Institut im Freistaat 9.576.207 Menschen ein Mal impfen lassen. Fast die gleiche Anzahl (9.458.915 Menschen) hat die Zweitimpfung erhalten. Geboostert wurden 6.195.937 Menschen (Stand: 20. Januar 2022)