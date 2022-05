Corona-Probleme in Asien: Adidas senkt Prognose

Vor allem die anhaltenden Probleme in Asien trüben das Geschäft des Herzogenauracher Sportartikelherstellers Adidas. Wegen der erneuten Lockdowns in China blieben viele Läden geschlossen. Der vorübergehende Produktionsstopp in Vietnam und weitere Probleme bei den Lieferketten dürften rund 400 Millionen Euro gekostet haben. Dementsprechend sind die Erwartungen für das Gesamtjahr vergleichsweise bescheiden.

Adidas verzeichnet Einbußen bei Umsatz und Gewinn

Wie das Unternehmen mitteilt, schrumpfte der Umsatz in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres um drei Prozent auf 5,3 Milliarden Euro. Der Gewinn aus fortgeführten Geschäften ging um fast 40 Prozent auf 310 Millionen Euro zurück. Das Betriebsergebnis sank um 38 Prozent auf 437 Millionen Euro.

2022 wird kein Jubeljahr

Der Gewinneinbruch im ersten Quartal veranlasst Adidas dazu, seine Ziele für das Gesamtjahr zurückzuschrauben. Die Herzogenauracher gehen nun davon aus, dass sie nur noch im unteren Bereich der anvisierten Spanne landen werden. Adidas hatte für 2022 ursprünglich ein Umsatzplus von elf bis 13 Prozent und einen Gewinn von 1,8 bis 1,9 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Diese Ziele werden auch weiterhin beibehalten – Adidas geht aber davon aus, eher am unteren Ende der Skala zu landen.

Adidas-Chef Rorsted setzt auf das 2. Halbjahr

Belebende Impulse erhofft sich Adidas-Chef Kasper Rorsted vom zweiten Halbjahr und da vor allem von der Fußball-WM in Katar. Rorsted geht davon aus, dass der Umsatz dann wieder um mehr als 20 Prozent zulegen wird.

Konkurrent Puma steht besser da

Anders als bei Adidas sah es in der vergangenen Woche noch beim kleineren Nachbarn und Konkurrenten Puma aus. Puma hatte trotz Pandemie und Ukrainekrieg ein Umsatzplus von 20 Prozent vermeldet. Dennoch wollte auch der zweite Sportartikelhersteller aus Herzogenaurach die Prognose für das Gesamtjahr nicht anheben, denn die Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine sorgen weiterhin für Ungewissheiten.