Corona-Podcast: Sozialpartnerschaft bewährt sich in der Krise

Angelique Renkhoff-Mücke ist Vorstandsvorsitzende der Warema SE in Marktheidenfeld. Sie ist außerdem im Präsidium der bayerischen Metallarbeitgeber Verhandlungsführerin in den Tarifgesprächen. Sowohl in der Finanzkrise 2009 als auch in der Corona-Pandemie hätten Arbeitgeber und Gewerkschaften als Sozialpartner gezeigt, wie sie im Notfall an einem Strang ziehen. Als Beispiel nennt Renkhoff-Mücke das Ja der Betriebsräte zur Kurzarbeit.

"Durch diese Sozialpartnerschaft können wir versuchen, die Belegschaften zu halten mit Kurzarbeitergeld. Da zeigt sich tatsächlich, dass wir in Deutschland ein sehr gutes System haben." Angelique Renkhoff-Mücke, Unternehmerin und Verhandlungsführerin der bayerischen Metallarbeitgeber

Kurzarbeitergeld besser als Arbeitslosigkeit

Mit Blick auf die USA, wo innerhalb kürzester Zeit die Arbeitslosenzahlen nach oben schossen, will sich Renkhoff-Mücke gar nicht vorstellen, wie es ohne Kurzarbeitergeld hierzulande aussehen würde. Die Mitarbeiter, die plötzlich keine Arbeit mehr haben, hätten durch das Kurzarbeitergeld weiter ein sicheres Einkommen. Müssten die Unternehmen wiederum die Belegschaft weiterhin voll bezahlen, würden sie innerhalb kürzester Zeit in Insolvenz gehen oder müssten große Teile der Belegschaft freistellen. Das bedeutet aber den Verlust qualifizierter Arbeitnehmer.

"Wir wissen, wie schwierig es in den letzten Jahren war, vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels gute Mitarbeiter zu bekommen und die zu halten. Und wenn man dann gezwungen wäre, diese guten Mitarbeiter von heute auf morgen freizustellen, dann wäre das extrem bitter." Angelique Renkhoff-Mücke, Unternehmerin und Verhandlungsführerin der bayerischen Metallarbeitgeber

Lieferketten überarbeiten

Für das Unternehmen Warema gab es, wie bei vielen anderen Betrieben auch, Probleme mit den Zulieferbetrieben. So bezieht die Firma mit Sitz im fränkischen Marktheidenfeld für ihre Produkte Aluminium aus Norditalien, einem Hotspot der Corona-Krise. Weitere Teile kommen aus Spanien, Griechenland oder der Türkei. Damit fielen auf einen Schlag wichtige Partner weg, obwohl das Unternehmen sich nicht nur von einem Zulieferer abhängig gemacht hatte. Renkhoff-Mücke plant daher in ihrem Unternehmen, die Lieferketten noch einmal genauer zu überprüfen.

Finanzhilfen des Staates zielgerichtet

Insgesamt ist die Unternehmerin zufrieden, wie schnell die Hilfen des Staates für die Firmen in Notlage auf den Weg gebracht wurden. Auch wenn es jetzt im einen oder anderen Fall bei der Umsetzung hapert, sollten die betroffenen Firmen etwas Geduld aufbringen.

"Ich glaube, dass sowohl die KfW-Förderbank als auch die bayerische LfA-Förderbank und die Geschäftsbanken wirklich bemüht sind, schnell zu handeln. Wir sollten ihnen ein bisschen Zeit geben und jetzt nicht zu schnell wieder den Finger heben." Angelique Renkhoff-Mücke, Unternehmerin und Verhandlungsführerin der bayerischen Metallarbeitgeber

