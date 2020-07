Corona-Podcast: Kultur braucht Infrastruktur

Die allgemeinen Hilfen hätten vielen Künstlern über die schwierige Anfangszeit geholfen, allerdings seien auch viele unten durchgerutscht, beklagt der Geschäftsführer des deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann. Denn die Fördermittel seien meist an ein Unternehmen und an Betriebskosten gebunden, die viele nicht vorweisen könnten. Denn diese arbeiteten von ihrem Wohnzimmer aus, die größte Ausgabe seien sie selbst. Zimmermann kritisiert, dass diese Programme für diese Fälle nicht geeignet seien.

Zimmermann fordert an die Zukunft zu denken

Mittlerweile gebe es in einigen Bundesländern spezielle Förderprogramme und auch die Erleichterungen beim Antrag auf Grundsicherung würden helfen, so Zimmermann. Doch jetzt gelte es weiterzudenken, fordert der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats. Man brauche eine starke Infrastruktur. Man könnte nicht über Jahre einzelne Künsterlinnen und Künstler fördern. Mit Infrastruktur meint Zimmermann Galerien, Verlage, Konzertveranstalter und Theater; also alle, die Künstlern ihre Arbeit erst ermöglichen. Dafür gibt es vom Staat jetzt eine Milliarde Euro zusätzlich.

Finanzielle Hilfen allein reichen nicht

Die Kulturwirtschaft braucht aber auch Unterstützung beim Weg in eine digitale Kunstwelt. Für Zimmermann eine große Chance, eine spannende Alternative zum analogen Angebot. Das sei das große Problem, man habe nicht die Refinanzierungsmöglichkeiten im Netz, wie man es in der analogen Welt habe. Sprich, die Künstler verdienen im Netz häufig nichts. Deshalb fordert der deutsche Kulturrat eine zügige Umsetzung der EU-Urheberrechtsrichtline. Damit vor allem Plattformen, die Kunst anbieten, auch dafür bezahlen müssen.

Neben all den Geldsorgen warte auf die Künstler aber auch noch eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe, sagt Olaf Zimmermann. Der Kulturbereich stehe vor ungeahnten Aufgaben. Er müsse nämlich letztlich auch das kulturell, künstlerisch bearbeiten und dafür werde in den nächsten Jahren eine Menge Arbeit und Zeit hineingehen. Wenn man so wolle, brauche man eigentlich diese Künstler mehr als je zuvor.

Auch die Zuschauer sind gefordert

Doch dafür brauche es auch das Publikum, nicht nur um die Leistung zu bezahlen, sondern auch, um den Kontakt zwischen Zuschauern und Künstlern herzustellen. Dauerhaft nur Geisteraufführungen oder Geisterkonzerte anzubieten, das kann sich Olaf Zimmermann nicht vorstellen.