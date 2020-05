Corona-Podcast: DGB will Arbeitgeber zu Tarifbindung zwingen

Krankenschwestern, Pfleger, Verkäuferinnen oder Zusteller werden in der Corona-Pandemie als Heldinnen und Helden gelobt, verdienen aber weniger als der Durchschnitt der Beschäftigten. Auf einen Tariflohn können sich bei weitem nicht alle berufen. Die Tarifbindung aller Beschäftigten ist in den vergangenen Jahren auf unter 50 Prozent gesunken. Das muss sich ändern, fordert DGB-Chef Reiner Hoffmann.

"Eine Schlussfolgerung aus der Pandemie wird sicher sein, dass wir die Arbeitgeber nicht nur auffordern, sondern mit Nachdruck an den Verhandlungstisch zwingen werden, um auch für die Heldinnen und Helden der Arbeit in Zukunft anständige Arbeitsbedingungen und gute Löhne zu vereinbaren." DGB-Chef Reiner Hoffmann

Bayern ohne Vergabegesetz

Auch der Staat sollte Vorbild sein, fordert der DGB-Chef. 14 Bundesländer haben ein Vergabegesetz - mit der Folge, dass nur der Auftragnehmer den Zuschlag erhält, der Tariflohn bezahlt. Bayern, Sachsen und auch der Bund haben kein solches Gesetz. Reiner Hoffmann fordert: Das müsse aufhören.

"Am Ende gehen diese Beschäftigten zum Amt und müssen zu ihrem kärglichen Lohn auch noch Sozialhilfe beantragen. Das kann so nicht weitergehen." DGB-Chef Reiner Hoffmann

Maifeiertag im Internet

Den Maifeiertag 2020 werden die Gewerkschaften sicher nicht so schnell vergessen. Solidarität heißt in der Corona-Krise auch für sie, Abstand zu halten. Alle Kundgebungen wurden abgesagt und das gerade jetzt, wo die Zahlen der Kurzarbeiter und der Arbeitslosen stark steigen. Auch DGB-Chef Reiner Hoffmann fiel die Entscheidung nicht leicht: "Ich werde schon das direkte Gespräch, den direkten Kontakt mit unseren Kolleginnen und Kollegen vermissen."

Konjunkturprogramme sozial und ökologisch

Was aber ist angesagt, um die Wirtschaft wieder in Gang und den Arbeitsmarkt in Schwung zu bringen? Auch der DGB schlägt hier Konjunkturprogramme des Staates vor. Allerdings sollten die sozial und ökologisch ausgerichtet sein. Das ist eine Forderung von DGB Chef Hoffmann am Tag der Arbeit.

"Wenn dies gelingt mit einer intelligenten Politik, dann können wir in der zweiten Hälfte des Jahres sehen, dass wir Licht am Ende des Tunnels sehen, und dann beherzt anpacken und die Zukunft gestalten." DGB Chef Reiner Hoffmann

