Corona-Podcast: BDI-Chef: Nicht einzelne Branchen unterstützen

Um die Wirtschaft nach der Corona-Pandemie anzukurbeln, fordert der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Dieter Kempf, ein Konjunkturpaket, aber nicht für einzelne Branchen. Es sei zwar verständlich, dass diese Konjunkturprogramme forderten:

"Mir wäre es aber lieber, allgemeine Anreize für Konsum und Investitionen zu setzen und dem Konsumenten die Entscheidung zu überlassen, wo er dann sein Geld, und das gleiche gilt für Investments, einsetzt." BDI-Chef Dieter Kempf

Nicht alle Unternehmen retten

Bei Unterstützungsmaßnahmen für einzelne Unternehmen mahnt der BDI-Präsident zur Vorsicht. Man werde nicht alle Unternehmen retten können und müsse unabhängig von der Krise aufpassen, ob Unternehmen in einer Marktwirtschaft überleben könnten oder nicht.

"So hart es sich anhört. Das Ausscheiden von Marktteilnehmern ist Bestandteil der marktwirtschaftlichen Ordnung." BDI-Chef Dieter Kempf

Es sei natürlich schwer, sogenannte Zombie-Unternehmen auszuwählen, die nur wegen der jahrelangen Hochphase der Konjunktur überlebt hätten. Er rate deshalb, nur dann Zuschüsse zu gewähren, wo es keine anderen Möglichkeiten gibt. Als Beispiel nannte Kempf Künstler, die voraussichtlich bis Ende des Jahres keine Auftrittsmöglichkeiten haben. Es sei aber auf Dauer nicht sinnvoll, Geld einfach mit der Gießkanne zu verteilen.

Wieder eine positive Grundstimmung herstellen

Auch wenn Europa nach Berechnungen der EU-Kommission in die tiefste Rezession seit ihrer Gründung stürzt und die Industrie momentan kaum noch Aufträge hat, ist Kempf Optimist. Es sei nach den beschlossenen Lockerungen in Deutschland jetzt wichtig, eines nicht zu vergessen: Wirtschaft ist zu 50 Prozent Psychologie, wie schon Ludwig Erhard sagte. BDI-Präsident Dieter Kempf bekennt sich zur Sozialen Marktwirtschaft, und fordert Gesellschaft und Wirtschaft auf, in die Zukunft zu blicken. "Wir müssen wieder eine positive Grundstimmung reinbringen. Selbst wenn jetzt Geschäfte wieder geöffnet haben, die Lust zum shoppen hat sich bei den meisten von uns noch nicht wiederbelebt."

Lieferketten überdenken

Für die Zukunft wünscht er sich - durchaus selbstkritisch – dass die Unternehmen ihre Lieferketten überdenken und nicht immer nur dort produzieren wo es am billigsten ist. Er wünscht sich zudem eine Debatte über den Datenschutz, der seiner Ansicht nach der Digitalisierung oft im Weg steht. Vor allem was Anwendungen für Verbraucher angeht. Die Industrie dagegen sieht er auf einem guten Weg in die Digitalisierung:

"Aber wir müssen natürlich aufpassen, die anderen schlafen nicht. Noch sind sie in der Phase der Bewunderung, was wir alles können, aber sie wollen natürlich aufholen." BDI-Chef Dieter Kempf

Das ganze Gespräch von Christine Bergmann mit dem Präsidenten des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Dieter Kempf, können Sie in unserem Podcast "B5 Extra Coronavirus – Wege aus der wirtschaftlichen Krise" hören. Die Folge ist hier abrufbar. Sie können das Gespräch auch im Radioprogramm von B5 aktuell hören - am Freitag um 7.47 Uhr und um 9.47 Uhr.