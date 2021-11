Corona-Pandemie beschert Uvex Wachstumsrekord

Die Corona-Pandemie hat die klassischen Geschäftsbereiche der Uvex Group teilweise einbrechen lassen. Dafür wurde mit pandemiebedingten Aufträgen – etwa für Einmal-Overalls, Einweg-Handschuhe und Masken – viel Geld verdient. Unter dem Strich stand ein Gesamtumsatz von 524 Millionen Euro und somit 9 Prozent mehr als im Vorjahr.

Arbeitsschutz bleibt wichtigstes Geschäftsfeld bei Uvex

Der Geschäftsbereich der Uvex Safety Group war der erfolgreichste im Konzern. Der Arbeitsschutz-Zweig erwirtschaftete einen Umsatz von 399 Millionen Euro und damit 76 Prozent des Gesamtumsatzes. Und das, obwohl das typische Uvex-Geschäft, z.B. mit Arbeitsschuhen und Schutzbrillen durch die Pandemie mächtig unter Druck geraten war. Dafür konnten mit Artikeln, die in der Pandemie gebraucht wurden, Löcher gestopft werden. Am Ende stand in diesem Geschäftszweig sogar ein Plus.

Sportbereich zeigt sich nach Corona-Einbruch erholt

Der Sport- und Freizeitbereich, der im vergangenen Jahr pandemiebedingt Umsatzrückgänge hinnehmen musste, befindet sich inzwischen wieder auf Wachstumskurs. So erwirtschaftete der Geschäftsbereich, der mit den Marken Uvex, Alpina oder Filtral etwa Ski- und Fahrradhelme sowie Brillen herstellt, einen Umsatz von 142 Millionen Euro – ein Plus von elf Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die guten Geschäfte mit Sportbrillen sowie im Bereich Rad- und Reitsport konnten die schwachen Umsätze mit Skihelmen und Skibrillen mehr als ausgleichen, teilte Geschäftsführer Michael Winter mit. Das Geschäft mit den Wintersport-Artikeln hat sich in den vergangenen zwei Jahren halbiert und wird sich wohl nicht so schnell erholen, prognostiziert die Uvex-Geschäftsleitung. Die Einzelhändler hätten noch entsprechende Waren auf Lager. Erst wenn der Schnee falle und die Wintersport-Touristen wirklich in die Skiregionen kämen, würde der Einzelhandel nachordern, so die Einschätzung.

Vorsichtiger Blick in die Zukunft

Für das laufende Geschäftsjahr, das im August begonnen hat und bis zum 31. Juli 2022 dauert, gibt sich Winter vorsichtig optimistisch. Im Bereich Arbeitsschutz rechnet Winter nicht mit einem organischen Wachstum. Nun würden viele Staatsaufträge wegfallen. Ein Großteil des Umsatzes wurde mit pandemiebedingter Schutzkleidung erwirtschaftet. Ob das Geschäft mit klassischem Arbeitsschutz, wie etwa Sicherheitsschuhen, wieder anziehe, hänge von der allgemeinen Konjunktur ab. Michael Winter erinnert in diesem Zusammenhang etwa an Stellenabbaupläne bei Volkswagen. Im Sportbereich rechnet die Uvex-Geschäftsführung dagegen mit einem weiteren Wachstum, vor allem durch den Rad- und Reitsport. Viele Radsporthändler würden jetzt schon Aufträge für das Frühjahr 2023 aufgeben.

Investitionen in Produktionsstätten

Trotz der aktuell unsicheren wirtschaftlichen Lage, baut Uvex seine Standorte weiter aus. So soll in Rednitzhembach im Landkreis Roth bis Ende 2024 ein neues Logistik-Zentrum entstehen. In Fürth, wo Uvex seine Arbeitsschutzbrillen produziert, soll eine neue Lackfabrik entstehen und die derzeitige Kapazität um mindestens ein Drittel erhöhen. Im niederbayerischen Obernzell, wo Rad- und Reitsporthelme im Dreischicht-Betrieb produziert werden, soll ebenfalls ausgebaut werden. So sei auch die Personalentwicklung stabil - und Uvex offenbar ein attraktiver Arbeitgeber. Im Kalenderjahr 2020 habe Uvex 200 neue Mitarbeiter eingestellt und dafür 11.000 Bewerbungen erhalten, berichtete Michael Winter nicht ohne Stolz.