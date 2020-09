Corona: MunichRe fordert staatliche Risikopools

Corvid19-Kosten-Schätzung: Rund 12 Billionen US-Dollar

Für die Munich Re sind Pandemien wie derzeit Corona kaum versicherbar, aufgrund der hohen Schäden für Volkswirtschaften. Der Rückversicherer schätzt die wirtschaftlichen Kosten durch Covid19 weltweit auf 12 Billionen US-Dollar. So wurden zahlreiche Großveranstaltungen und Reisen abgesagt. Außerdem wurden Kranken- und Lebensversicherungen erheblich finanziell belastet.

Wirtschaftlicher Schaden durch Lockdown kaum versicherbar

Im ersten Halbjahr kostete die Krise die Munich Re 1,5 Milliarden Euro und die Pandemie sei noch nicht besiegt. Die größten ökonomischen Schäden entständen durch Betriebsunterbrechungen bei staatlich angeordneten Lockdowns. Diese seien privatwirtschaftlich kaum versicherbar, aufgrund der globalen Dimension, heißt es bei der Munich Re. Das gehe nur mit staatlich gestützten Risikopools, an denen sich Versicherer begrenzt beteiligen könnten. Die Geschäftsführung des Münchner Konzerns fordert eine bessere Vorbereitung auf solche Großrisiken.

Munich Re verweist auf weitere Gefahren

Der Versicherer verweist auf weitere Gefahren wie die stark steigende Zahl von Cyberangriffen und den Klimawandel. Auch diese Großrisiken seien kaum versicherbar. So lebten 800 Millionen Menschen in Städten, die von einem Anstieg des Meeresspiegels betroffen seien. Man brauche neue verlässliche Mechanismen, um solche Risiken abzudecken, und zwar schnell, so das Fazit des Konzerns.