Corona-Maßnahmen: Worauf müssen sich Flugreisende einstellen?

Wer in den kommenden Monaten fliegen möchte, der sollte vor allem eines mitbringen: Zeit. Wegen der Hygiene- und Abstandsmaßnahmen werden nämlich fast alle Schritte einer Flugreise komplizierter und langwieriger.

Maskenpflicht, Warteschlangen, nur ein Handgepäck

So müssen etwa beim Check-In, bei der Sicherheitskontrolle und beim Boarding die Abstandsregeln eingehalten werden. Gerade das Einsteigen ins Flugzeug kann dadurch länger dauern als gewohnt. Darüber hinaus gilt inzwischen an nahezu allen Flughäfen sowie an Bord Maskenpflicht.

Deutschlands größte Airline Lufthansa hat diese bereits vor einigen Wochen eingeführt. Die Fluggesellschaften setzen solche Maßnahmen auch rigoros durch. So weigerte sich zuletzt Ryanair, einen Reisenden mitzunehmen, der keine Mund- und Nasenbedeckung tragen wollte. Um Staus bei der Sicherheitskontrolle und Gedränge beim Verstauen zu vermeiden, dürfen Passagiere bis auf weiteres außerdem nur noch ein Handgepäckstück mitnehmen.

Manche Fluggesellschaften greifen zum Thermometer

Besonders streng sind einige ausländische Airlines. Die bei preisbewussten Asien-Reisenden beliebte Aeroflot aus Russland zum Beispiel misst die Körpertemperatur der Passagiere vor dem Einsteigen und lässt niemanden auch mit nur leicht erhöhter Temperatur an Bord. Außerdem sind in Aeroflot-Maschinen während des gesamten Fluges Maske und Handschuhe Pflicht.