Maskenpflichten an Bord – Was gilt für Flugreisende?

Die britische Regierung ist in der vergangenen Woche mit Lockerungen vorgeprescht. Am Londoner Flughafen Heathrow wurde die Maskenpflicht aufgehoben. Auch Fluggesellschaften wie British Airways verpflichten ihre Passagiere seither nicht mehr zum Tragen von Masken. In der Praxis gilt dies aber nur auf innerbritischen Verbindungen. So verweist man bei British Airways darauf, dass bei internationalen Strecken die Corona-Regeln des jeweiligen Ziellandes gelten. Auf Flügen etwa nach Deutschland, wo im Luftverkehr nach wie vor Masken obligatorisch sind, müssen diese auch an Bord britischer Flieger getragen werden.

In Deutschland besteht weiter Maskenpflicht

Auch wenn am Wochenende zahlreiche Corona-Auflagen in Deutschland gelockert wurden – im öffentlichen Verkehr bleiben die Regeln unverändert streng. Das gilt auch in der Luftfahrt. Wie lange diese Regeln noch gelten, darüber gehen die Meinungen auseinander. Es gibt durchaus Stimmen aus der Luftfahrtbranche, die von einer weiterhin jahrelangen Maskenpflicht ausgehen. Der Münchner Flughafenchef dagegen hofft europaweit auf eine Entspannung:

"Wenn dann wirklich diese Nach-Corona-Zeit beginnt, dann würde ich auch nicht mehr verstehen, wenn dann Maßnahmen wie das Maskentragen im Luftverkehr, am Flughafen notwendig sein sollten. Dem unbenommen ist natürlich, dass viele weiter vielleicht eine Maske tragen wollen, zum Selbstschutz." Jost Lammers, Flughafen München

Ausnahmen nur mit Attest und Test

An den deutschen Flughäfen müssen nach wie vor Masken getragen werden. In Bayern ist sogar die FFP2-Variante vorgeschrieben. Und auch an Bord der Flieger gilt – wie nahezu weltweit - noch Maskenpflicht, auch für geimpfte Passagiere. Davon kann man sich – etwa bei der Lufthansa und ihren Töchtern wie Eurowings – befreien lassen, aber nur mit einem ärztlichen Attest. Ein entsprechendes Formular findet sich auf der Homepage der Airline. Für Passagiere mit einer solchen ärztlichen Masken-Befreiung ist allerdings bei der Lufthansa ein aktueller PCR-Test vorgeschrieben.

Regeln nach wie vor uneinheitlich

Uneinheitlich sind nach wie vor auch viele Einreiseregeln. Flug-Experten empfehlen deshalb in der beginnen Haupt-Reisesaison, sich aktuell über die jeweils geltenden Bedingungen zu informieren, da diese sich auch schnell ändern können. Das gilt nicht zuletzt für eventuelle Vorschriften rund um Impfung und Quarantäne.