Corona-Lockerungen und Verträge: Das ändert sich im März

Es gibt gute Neuigkeiten: Verbraucherverträge, die ab dem 1. März abgeschlossen werden, sind einfacher zu kündigen als bisher. Denn mit dem dann geltenden "Gesetz für faire Verbraucherverträge" ist es nicht mehr möglich, dass sich Verträge für Fitnessstudios, Zeitungsabos oder auch Partnerschaftsbörsen stillschweigend um ein weiteres Jahr oder sogar noch mehr verlängern. Ausgenommen sind Versicherungen – obwohl es sich hier auch um sogenannte "Dauerschuldverhältnisse" handelt.

Verbraucherverträge leichter kündigen: Verbraucherschützer sehr zufrieden

"Damit gilt jetzt für Verbraucherverträge endlich das, was schon seit Ende 2021 bei Internet- und Handyverträgen gilt", freut sich Carina Schütz vom Verbraucherservice Bayern. "Wir als Verbraucherschützer sind mit dem neuen Gesetz auf jeden Fall sehr zufrieden." Denn jetzt ist es nicht mehr möglich, dass Verbraucherinnen und Verbraucher wegen einer verschwitzten Kündigungsfrist noch länger als einen Monat in ihrem Vertrag hängenbleiben. Oder anders ausgedrückt: Nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit sind solche Verträge immer zum Monatsende kündbar.

Zum Podcast "Was bringt das Gesetz für faire Verbraucherverträge?"

Corona-Lockerungen stehen an

Zum 20. März läuft die Homeoffice-Pflicht aus. Dass es künftig aber kein Homeoffice mehr geben wird, ist unwahrscheinlich. Laut Umfragen, unter anderem vom Job-Netzwerk "Xing", möchte gut ein Drittel aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gerne weiter im Homeoffice arbeiten – zumindest teilweise. Diesen Wunsch versucht die Politik schon umzusetzen, trifft aber auf Widerstand aus den Ländern.

Mit der Homeoffice-Pflicht enden auch einige andere Corona-Maßnahmen. Ungeimpfte dürfen wieder uneingeschränkt viele Menschen treffen. Die Beschränkungen in Gastronomie und Nachtleben fallen weitgehend weg, Großveranstaltungen sind wieder möglich. Was bleibt, sind wohl Masken, Abstandsgebote und die Testpflicht in bestimmten Bereichen.

Corona-Bonus ist noch bis Ende März steuerfrei

Nicht nur die Pflegekräfte bekommen einen Pflegebonus, auch die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder können eine steuer- und abgabefreie Corona-Sonderzahlung bekommen. Allerdings nur bis maximal 1.500 Euro für den gesamten Zeitraum der Pandemie. Auch manche Privatunternehmen zahlen einen Corona-Bonus an ihre Beschäftigten.

Organspende-Register verschoben

Ursprünglich sollte zum 1. März das lange umstrittene Organspende-Register kommen. Damit hätten sich alle Menschen in ein Register eintragen lassen können, das im Fall des Ablebens, ähnlich wie die Patientenverfügung für medizinisches Personal hätte eingesehen werden können.

Nun aber sei der Start für "frühestens Ende des Jahres 2022" avisiert, so ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums. Grund für die Verschiebung sei die permanente Überlastung der Krankenhäuser durch die Corona-Pandemie. Schließlich müssten sie das neue Register auch einführen.

Was darüberhinaus im März noch kommt: