Corona-Lockerungen: Tourismusverband Ostbayern glücklich

Bayern lockert seine Anti-Corona-Beschränkungen. Auch für die Tourismusbranche in Ostbayern sind die am Dienstag beschlossenen Regeln ein Grund zum Aufatmen. Was fehlte, war eine zeitliche Perspektive, sagt Michael Braun, der Vorstand des Tourismusberbandes Ostbayern in Regensburg, zum Bayerischen Rundfunk. "Nun haben wir sie."

550.000 Euro Verlust - pro Stunde

Ab den Pfingstferien geht es bei den Unterkunftsbetrieben wieder los, eine Woche vorher in der Gastronomie. Der Lock Down im Tourismus habe Niederbayern und die Oberpfalz 550.000 Euro pro Stunde gekostet. "In Summe sind das 550 Millionen Euro in den vergangenen sechs Wochen", so Braun.

In der Zeit vor Pfingsten müssten jetzt die Bedingungen der Staatsregierung umgesetzt werden, um starten zu können. "Natürlich werden einige Betriebe noch länger zu haben, weil es sich wirtschaftlich nicht lohnt aufzusperren. Einige Wellnesshotels denken vermutlich in die Richtung." Aber für viele werde es sich sicherlich lohnen. Denn: Ein jedes Bett, dass nicht verkauft werde, sei ein verlorenes Bett.

"Das muss ein guter Betrieb überstehen"

Braun hofft, dass der mehrwöchige Shut-Down nicht allzu viel Schaden angerichtet hat. Aber:

"Das war jetzt ein Zeitfenster, das muss ein guter Betrieb überstehen." Michael Braun, der Vorstand des Tourismusberbandes Ostbayern

Jetzt müssen die Richtlinien der Regierung, also Hygiene- und Abstandsregeln, so gut wie möglich umgesetzt werden, damit es nicht zu einer zweiten Infektionswelle kommt. "Es wäre schrecklich, wenn wir in der Hauptsaison sechs Wochen zusperren müssen. Das würde uns viel härter treffen."

Rund 80.000 Menschen in der Oberpfalz und in Niederbayern sind, laut Braun, vom Tourismus abhängig.