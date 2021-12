Corona-Krise trifft Arbeitsmarkt stärker als Finanzkrise

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den deutschen Arbeitsmarkt sind erheblich größer als die der Finanzkrise 2008/09. Zu diesem Fazit kommt das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg in einer Studie, die am Morgen veröffentlicht wurde.

Corona-Pandemie kostet mehr als halbe Million Arbeitsplätze

Trotz eines ähnlich starken Einbruchs des Bruttoinlandsprodukts unterscheide sich die Reaktion auf dem Arbeitsmarkt in beiden Krisen. In der Großen Rezession 2008/2009 haben demnach innerhalb eines Zeitraumes von einem Jahr zehntausend Menschen ihre Arbeit verloren. Während der Corona-Pandemie waren es seit dem ersten Lockdown 2020 und Anfang des Jahres 2021 dagegen 545.000 Arbeitslose mehr.

Corona-Krise trifft Handel, Verkehr, Logistik, Gastro

Unterschiede zeigten sich besonders darin, welche Branchen jeweils betroffen waren. In der Pandemie hatten vor allem der Handel, Verkehr und Logistik sowie das Gastgewerbe die Auswirkungen zu spüren bekommen: In den ersten zwölf Monaten haben die Auswirkungen in diesen Branchen etwa 400.000 Erwerbstätigen den Job gekostet. Auch Mini-Jobber und Selbständige waren stärker betroffen als nach der Finanzkrise 2008/2009.

Unterschiedliche Ausgangslagen 2008/09 und 2020/21

Die Ausgangslagen seien bei der Großen Rezession und der Corona-Krise unterschiedlich gewesen, erklärt Arbeitsmarktforscher Enzo Weber. So gab es vor 2008 einen kontinuierlichen Beschäftigungszuwachs. "Dieser Trend wurde in der Großen Rezession zwar gebremst, aber nicht gestoppt", so Weber. In der aktuellen Krise waren die Ausgangsbedingungen Weber zufolge weniger günstig. "Der Trend steigender Beschäftigung schwächte sich schon 2019 ab, auch im Zuge der weltweiten Industrierezession." Die Covid-19-Krise traf also auf eine bereits schwache Konjunktur.

Doppelt so hohe Ausgaben bei Kurzarbeit

Unterschiede zeigen sich auch bei der Finanzierung der jeweiligen Krise, etwa für die Kurzarbeit: Im Jahr 2020 belief sich das Defizit der Bundesagentur für Arbeit auf 27,3 Milliarden Euro, 2009 betrug es mit 13,8 Milliarden Euro nur etwa halb so viel.

Leichter Aufwärtstrend in Bayern

Die aktuellen Zahlen der Erwerbstätigen in Bayern für das dritte Quartal dieses Jahres hat das Landesamt für Statistik in Fürth veröffentlicht. Demnach gibt es wieder mehr Erwerbstätige in Bayern als in diesem Zeitraum im Jahr zuvor. Allerdings sind damit immer noch nicht die Zahlen aus dem Vor-Corona-Jahr 2019 erreicht, teilte das Landesamt für Statistik in Fürth mit.

Laut der Statistiker waren im dritten Quartal 7,69 Millionen Menschen im Freistaat erwerbstätig, 27.000 mehr als im gleichen Zeitraum 2020. Das entspricht einem Plus von 0,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Mehr Beschäftigte gab es in den Dienstleistungsbereichen und im Baugewerbe. Im verarbeitenden Gewerbe und in der Landwirtschaft hat die Zahl der Erwerbstätigen in Bayern dagegen abgenommen.

Arbeitsmarktentwicklung abhängig vom Pandemie-Geschehen

Laut Statistik-Behörde zeigt sich nach dem pandemiebedingten Einbruch inzwischen eine Tendenz zur Stabilisierung auf dem bayerischen Arbeitsmarkt. Das werde auch an den Arbeitslosenzahlen der Bundesagentur für Arbeit deutlich. Seit Mai 2021 liegen diese unterhalb der Werte des jeweiligen Monats vor einem Jahr. Eine mögliche Fortsetzung dieses ersten Aufschwungs hänge vermutlich vom weiteren Pandemie-Geschehen ab, so das Fazit des Landesamtes für Statistik.