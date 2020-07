Corona-Krise: MTU will massiv Personal abbauen

In der Luft- und Raumfahrtindustrie häufen sich die Hiobsbotschaften. Mehrere Monate nach Beginn der Corona-Krise habt die Branche die Hoffnung auf eine schnelle Erholung offenbar aufgegeben. Mehr und mehr Firmen reagieren mit harten Sparprogrammen. Jetzt hat auch der Münchener Triebwerksspezialist MTU Aero Engines einen massiven Stellenabbau angekündigt.

Weltweit 1.000 bis 1.500 Jobs betroffen

Viele Mitarbeiter von MTU Aero Engines dürften es nach der Kurzarbeit der vergangenen Monate und angesichts schlechter Nachrichten von Kunden wie Airbus bereits befürchtet haben, nun liegen die offiziellen Zahlen auf dem Tisch. Bis zum Ende des kommenden Jahres will der Triebwerksspezialist aus München an seinen deutschen und internationalen Standorten zehn bis 15 Prozent seiner Arbeitsplätze streichen. Da der Konzern weltweit insgesamt rund 10.000 Menschen beschäftigt, sind offenbar 1.000 bis 1.500 Jobs betroffen.

Altersteilzeit, Vorruhestand und Einstellungsstopp angepeilt

Konzernchef Reiner Winkler erklärte, man habe kein Interesse an Kündigungen. MTU wolle stattdessen so weit wie möglich auf Maßnahmen wie Altersteilzeit, Vorruhestandsregelungen und einen weitgehenden Einstellungsstopp setzen. Darüber hinaus sollen freiwerdende Stellen vorerst nicht nachbesetzt werden. Grundsätzlich wolle man so viele Mitarbeiter wie möglich an Bord behalten, so Winkler. Die Entwicklung bei MTU zeigt exemplarisch den dramatischen und rasanten Absturz der Luftfahrtbranche in der Corona-Krise. Noch im Februar hatte Winkler für dieses Jahr neue Rekorde bei Umsatz und Gewinn angekündigt.