Corona-Krise: Industrie entscheidend für Krisenbewältigung

Deutschland schlittert in eine Rezession. Wie hoch sie ausfällt, dazu gibt es unterschiedliche Prognosen. Sinkt das Bruttoinlandsprodukt, dann trägt dazu in Deutschland vor allem die Industrie bei. Laut Studie des IMK hat das produzierende Gewerbe immerhin 24 Prozent Anteil am Wachstum – die zur Zeit besonders betroffenen Bereiche Gastronomie, Non-Food-Einzelhandel, Kultur oder Freizeit direkt nur sieben Prozent.

Ein Viertel des deutschen Wachstums durch die Industrie

Wie gut die deutsche Wirtschaft durch die Krise komme, entscheide sich am Ende deshalb im Wesentlichen in der Industrie. Zwar dürfe die anders als Betriebe in Italien und Spanien weiter produzieren. Doch wenn Zulieferteile und Aufträge aus dem Ausland auf sich warten lassen, dann wird das produzierende Gewerbe in Deutschland in Mitleidenschaft gezogen. Der wissenschaftliche Direktor des IMK, Sebastian Dullien, fordert deshalb, die Europäischen Nachbarn als wichtigste Exportländer zu stabilisieren. Auch das müsse Teil einer Exit-Strategie sein. Die deutsche Elektroindustrie sieht es ähnlich. Im Inland steht diese laut einer aktuellen Umfrage des Verbandes noch relativ stabil da.

Nachdenken über Corona-Bonds

Allerdings sorgen sich die Unternehmen der zweitgrößten Industriebranche in Deutschland um den europäischen Binnenmarkt und damit viele ihrer Geschäfte. Dullien empfiehlt den EU Staaten - allen voran den Niederlanden und Deutschland – über die sogenannten Corona-Bonds, für die alle gemeinschaftlich haften würden, nachzudenken.

Durch sie könne der Handel über die Grenzen und die Konjunktur in Deutschland stabilisiert werden. Doch die Bonds sind hoch umstritten, wie die ablehnenden Einschätzungen bedeutender Experten zeigen. Kürzlich erst hatte der Wirtschaftsweise Prof. Lars Feld im BR-Interview eine gesamtschuldnerische Haftung durch "Corona-Bonds" vehement abgelehnt. Auch auf dem Gipfel der EU-Finanzminister vor Ostern waren Corona-Bonds explizit nicht beschlossen worden.